Забывая 2020-й. Чего ждать от новых выборов президента Белоруссии

Явка на досрочном голосовании еще 24 января превысила 27%, утром воскресенья вплотную подошла к 50%. Ради этого, как писали белорусские неподцензурные СМИ, сотрудникам госучреждений были запрещены отпуска, с них требуют 100-процентной явки.

Европарламент, несколько стран ЕС и США уже сказали, что не признают этих выборов.

Атмосфера накануне этих выборов в Беларуси принципиально отличается от той, что была в 2020 году, когда оппозиция проводила массовые демонстрации, счет задержанных шел на сотни, а самые заметные критики власти получили тюремные сроки или эмигрировали.

Александр Лукашенко тогда набрал, по официальным данным, 80,1% голосов, но ни одна страна Запада эти результаты не признала.

В публичный доступ тогда попали десятки доказательств фальсификаций уже на уровне участковых избирательных комиссий. Это значит, что в ЦИК Белоруссии шли уже искаженные данные.

Сегодня нельзя сказать, что в Белоруссии есть даже видимость предвыборной борьбы и конкуренции. Например, кандидат в президенты от Коммунистической партии Сергей Сыранков открыто поддерживал Лукашенко, а тот публично благодарил его за это.

«Мне понравился Сережа Сыранков <…> Он говорит: вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе, и мы будем желать победы действующему президенту», — хвалил его Лукашенко.

Остальные трое кандидатов — Олег Гайдукевич от Либерально-демократической партии, председатель Партии труда Александр Хижняк и участвовавшая в выборах 2020 года предприниматель Анна Канопацкая — как минимум не против действующего главы Белоруссии.

Независимое издание «Зеркало» со ссылкой на свои источники пишет, что сотрудникам госучреждений были запрещены отпуска, от главврачей потребовали не отпускать и не выписывать больных до понедельника, 27 января, а в список избирателей поручили включать даже тех, кто находится в реанимации или, например, в терминальной стадии рака. Все они должны будут «проголосовать», даже если будут без сознания.

Основными наблюдателями на выборах будут представители дружественных Белоруссии стран СНГ. Наблюдателей из западных стран, по данным ЦИК Белоруссии, будет 17 — и все они приедут на выборы в личном качестве.

По данным ЦИК Белоруссии, уже к 10 утра по Минску явка на выборах почти достигла 50%.

Пропагандистские госканалы в эти дни убеждают жителей страны, что Лукашенко хотя и находится у власти 30 лет, «синими пальцами» за нее не держится. Мир буквально находится на пороге третьей мировой войны, а раз так, то нужно сплотиться, чтобы не оказаться в нее втянутыми.

На этом фоне в течение всего 2024 года Александр Лукашенко в несколько приемов помиловал 293 человека, осужденных по политическим статьям, а пропагандисты впервые за годы показали сидящих в тюрьме экс-кандидата в президенты-2020 Виктора Бабарико и руководительницу его штаба Марию Колесникову (они, как и другие реальные лидеры оппозиции, помилованы не были).

Впрочем, это двустороннее движение: политические процессы в Белоруссии идут и через 4,5 года после массовых протестов.

В пятницу, 24 января, в список «террористов и экстремистов» включили еще 21 человека, в том числе высмеивающего Лукашенко стендапера Славу Комиссаренко.

Риторика самого Лукашенко в последние месяцы больше направлена на «внешнего врага», который якобы претендует на часть Белоруссии и на Россию, которая в этом случае непременно поможет.

Политический аналитик Рыгор Астапеня говорит Би-би-си, что люди устали от Лукашенко, они все равно хотят политических изменений, улучшения качества жизни. А при Лукашенко есть чувство застоя. Сейчас изменения невозможны, и это демотивирует людей, никто ни в чем не хочет участвовать.

«Я думаю, что в следующий президентский срок Александр Лукашенко продолжит фокусироваться на собственной безопасности и, как следствие, на удержании власти — на диверсификации рисков, попытках налаживания отношений с Западом, попытках участия в переговорах по Украине», — считает белорусский юрист Илья Салей.

Позиция офиса Светланы Тихановской, которая, как считается, выиграла выборы президента в 2020-м и за эти пять лет окончательно стала лидером оппозиции в изгнании: сделать так, чтобы как можно больше стран не признали результатов этих выборов, которые проводятся в отсутствие честной конкуренции и независимых СМИ.

Журналист и политолог Александр Класковский в беседе с Би-би-си признает, что внимания к Белоруссии в мире с 2020 года стало значительно меньше из-за более масштабных событий: войны в Украине, нападения ХАМАС на Израиль, переизбрания Дональда Трампа президентом США. Он признает, что Светлане Тихановской все труднее привлекать внимание стран Запада к белорусской проблеме.

Тем не менее, осенью и зимой 2024 года Чехия, Литва и США заявили, что не будут признавать результаты этих выборов. 22 января Европарламент принял резолюцию, где назвал выборы «фикцией» и призвал усилить экономическое давление на Белоруссию.

«Лукашенко завтра снова назначит себя президентом на очередных псевдо-выборах. Это вопиющее оскорбление демократии. Он нелегитимен», — написала в субботу в своем аккаунте X глава европейской дипломатии Кая Каллас.