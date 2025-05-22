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За год дефицит бюджета в Латвии вырос в восемь раз! (1)

© LETA 22 мая, 2025 08:45

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В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Годом ранее в это же время дефицит баланса совокупного бюджета составлял 0,2% от ВВП, или 96,1 млн евро.

Поступления в бюджет за первые четыре месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 1,1%, или 61 млн евро, а расходы выросли на 11,1%, или на 620,4 млн евро.

Как отмечает СФД, снижение доходов в основном связано с сокращением на 30,9% поступлений из фондов Европейского союза (ЕС). В свою очередь более быстрый рост расходов был обусловлен увеличением расходов на товары и услуги на 21,4% и капитальных расходов на 17,5%.

В конце апреля в специальном бюджете был профицит в размере 0,2%, в бюджете самоуправлений - 0,3%, а в основном бюджете - дефицит в размере 2,3% от прогнозируемого ВВП.

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