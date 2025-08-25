Жильцы многоквартирных домов ежемесячно платят определенную сумму домоуправлению или управляющему за обслуживание дома и управление хозяйством, также идут отчисления на ремонт. Порой это достаточно крупные для семьи суммы. И это кроме оплаты коммунальных услуг, за которые деньги идут их поставщикам.

- Мы живем в трехкомнатной «литовке» в Кенгарагсе, - поделилась своей историей читательница-рижанка Ольга СУХАНОВА. – И если раньше он считался бюджетным районом столицы, то теперь здесь цены на обслуживание и коммунальные услуги не ниже, чем где-нибудь в центре или в навороченной новостройке...

Только платить?

Читательница показала платежку. Действительно, в месяц даже без отопления получается внушительная сумма – порядка 230 евро. Живут они вчетвером: супруги, сын-школьник и свекровь. Понятно, что вывоз мусора, вода и канализация сейчас тоже не дешевые и составляют половину, а то и более, суммы, которую собственники квартиры платят за месяц.

- 1,40 евро за квадратный метр, или 82 евро, – это чисто домоуправлению, плюс по 30 евро каждый месяц на ремонтные работы в доме, - поясняет читательница. – Но в доме постоянно проблемы. То крыша течет с какой-то стороны, то поваленное дерево полгода убрать не могут, вода на пятый этаж плохо поступает. Просим заменить водопроводные трубы – нам говорят: денег нет. А куда же идут деньги, которые от нас поступают?

Таких многоквартирных домов в стране, где владельцы квартир не понимают, куда уходят их платежи на ремонт и обслуживание, - тысячи и тысячи. На прямые контакты с жителями уже никто не выходит: мол, пишите на э-почту, звоните. А если где и есть прием жителей, то там сидит «болванчик», который, спасибо, выслушивает, даже делает какие-то пометки, но давать ответы на вопросы не уполномочен: передадим жалобу специалистам, те рассмотрят, а потом ответят, ответ вам пришлют.

- Такое ощущение, что у владельцев квартир одни обязанности, а права только у управляющих, - говорят многие обитатели многоквартирных домов. – Попробуй не оплати счет за квартиру в срок, так сразу пеня начисляется. А мы ответы на вопросы получить годами не можем. По телефонам не дозвониться, а на электронную почту отвечают расплывчато, ничего не понятно - видно, для отписки...

Закон велит отчитаться

Тем не менее законодательство предусматривает, что управляющие компании и частные управляющие обязаны отчитываться перед собственниками квартир, то есть своими клиентами, о том, как они обслуживают дом: что сделано, на что потрачены деньги, что планируется сделать.

Существующий порядок отчетности домоуправлений перед собственниками квартир – своими клиентами разъясняет юрист Александр ВОРОНОВ:

- Законодательство учитывает статус многоквартирного дома, и от этого зависят возможности и порядок действий владельцев квартир в нем. Сроки отчетности устанавливают либо сами собственники квартир, либо согласно дате, указанной в правилах Кабинета министров № 408, – с 1 апреля...

Так, в Латвии достаточно много жилых домов, собственники квартир которых выполнили требования Закона о приватизации многоквартирных домов и переняли права управления домом. Они заключили договоры об обслуживании с управляющими по своему выбору.

В этих договорах указан и порядок, в котором управляющий домом должен отчитаться перед клиентами – то есть собственниками квартир. Здесь возможны отступления от даты 1 апреля: например, отчет управляющего предусмотрен в июне, когда собирается ежегодное собрание собственников квартир дома.

Можно запланировать отчеты и чаще – раз в полгода: например, после окончания отопительного сезона.

Но в стране еще немало домов, собственники квартир в которых не переняли права управления, то есть не сняли дом с баланса самоуправления. Эти дома по большей части обслуживает компания, назначенная местным самоуправлением. В Риге это небезызвестное ООО Rīgas namu pārvaldnieks.

Вот жильцы этих домов не имеют права решать, когда и как должен отчитываться управляющий. В данном случае годовой отчет о расходовании финансовых средств дома должен быть представлен в порядке, предусмотренном правилами Кабмина № 408.

До 1 апреля следующего за отчетным года управляющий должен сообщить жильцам (на домашней страничке или другим способом), где и как они могут ознакомиться с финансовым отчетом за прошлый год. Отчет должен находиться в домовом деле или в Системе строительной информации (bis.gov.lv). Авторизуясь, любой собственник квартиры может его увидеть. Причем отчет должен быть доступен только жильцам определенного дома.

Если кто-то не пользуется Интернетом, но тоже хочет получить ответы на вопросы, участвовать в делах дома, то он может получить информацию у соседей, например. С другой стороны, закон указывает, что любой может написать заявление управляющему и запросить распечатку отчета...

За что платим?

Часто возникает вопрос: что входит в обслуживание дома? В некоторых домах это довольно крупная сумма - и каждый год повышается.

- Да, управляющий ежемесячно получает эти деньги и обязан объяснить, за что люди платят, – поясняет юрист Воронов. - В плату за обслуживание (например, 0,70-1,50 евро с квадратного метра квартиры) входит плата дворникам (за санитарную уборку), слесарям (за техническое обслуживание внутренних коммуникаций дома), плата за административные услуги домоуправления – бухгалтерам, техникам, управляющим и т. д. Другими словами, жильцы дома содержат свой дом и домоуправление...

Также управляющий отчитывается, как потрачены средства общего ремонтного фонда. В отчете указывается: сколько средств получено, сколько потрачено на выполнение каждой отдельной работы, образовались ли перерасход финансов или их недостача.

Иногда жители требуют подтверждения, что столько-то средств переведено поставщикам воды, теплоэнергии, операторам вывоза бытовых отходов и т. д. И это тоже актуально. Если деньги не переведены, то дом может остаться без коммунальных услуг первой необходимости...

Всё в отчёте?

Жильцы все тщательнее следят, куда уходят средства, которые они платят домоуправлению. Например, в отчете, который представил управляющий, они увидели сумму 15 тысяч евро, которая якобы уплачена за ремонт ливневки. Но лужи на внутриквартальной дороге как были, так и есть.

Юрист советует жильцам спросить у управляющего документы, подтверждающие проведение работ: договоры, сметы, счета и акты. Если таких документов нет - следовательно, деньги списаны с домового счета незаконно. Значит, надо требовать от управляющего компенсировать незаконные расходы или обращаться в Государственную полицию – пусть разбираются...

Как на самом деле происходит коммуникация между управляющими и жильцами (собственниками квартир)? Так, жильцы одного дома случайно узнали, что домоуправление за 700 евро закрасило часть фасадной стены, изрисованной хулиганами-граффити.

- Я звонила в домоуправление, мне сказали: пишите заявление, вам ответят, - сообщила читательница Евгения Николаевна. – А почему нас не спросили? Я бы и за 100 евро сама покрасила...

Также жильцов возмущают цены за ремонт, например, скамейки во дворе, вкручивание лампочек на лестнице. Они готовы сами это делать, а не платить десятки евро за такую «ерунду». Юрист поясняет: надо знать, что в годовом финансовом отчете должны фигурировать и эти «мелкие» расходы. Правда, если у домоуправления есть контакт с жильцами, то ответы на вопросы людей не затягиваются на год.

А что касается желания жильцов дома самим выполнять небольшие работы в доме за меньшую плату, то такое реально, если дом перенял управление. Тогда в уставе можно зафиксировать возможность участия жильцов в благоустройстве и содержании дома и чтобы эти работы оплачивались из домового бюджета...

Оксана ПЕТРЕНКО