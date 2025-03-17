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«Ясно, что они терпят убытки»: бизнесмен Рунгайнис о перепродаже Rimi

Редакция PRESS 17 марта, 2025 14:06

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«Компании создаются, развиваются и продаются. «Rimi уже давно на этом рынке, у нее очень значительная рыночная позиция, и все больше становится необходимость вкладывать средства в реновацию магазинов, как говорится, конкуренция возросла, а выход Lidl изменил расклад сил во всей Балтии», - заявил предприниматель и инвестор Гиртс Рунгайнис в своем комментарии в программе «Naudas cena» на телеканале TV24, комментируя новость о том, что шведский концерн «ICA Gruppen» продает ритейлера « Rimi Baltic » датской розничной компании «Salling Group», сообщает la.lv.

Уже объявлено, что цена продажи составит 1,3 миллиарда евро.

Почему продаются магазины Rimi, что за этим стоит? Рунгайнис указал, что это те самые вышеупомянутые аргументы в пользу продажи — покупательская способность и, конечно же, геополитическая нестабильность.

"Это неплохое время, чтобы уйти... Капитал Rimi выкуплен, она больше не является публичной компанией, ее трудно увидеть [финансовые данные – прим. ред.], но на самом деле было ясно, что они терпят убытки, учитывая показатели, когда их еще можно было увидеть [публично]. А они принадлежат корпорациям, и понятно их желание уйти с этого рынка, забрать как можно больше денег... Этому есть вполне понятное объяснение — мол, одних западников заменяют другими!"

Рунгайниса поддержал и экономист Дайнис Гашпуйтис, который в основе сделки по продаже Rimi Baltic видит влияние геополитической ситуации и стремление шведского концерна ICA Gruppen сосредоточиться на локальном рынке Швеции.

"Очевидно, что любые инвестиции или операции на других рынках обременительны и сложны». Это непросто, потому что нас три страны — у каждой свои особенности, плюс геополитические риски, поэтому мы должны учитывать, что каждый человек, инвестор, может оценивать эту ситуацию по-разному. (…) Мы не можем исключить, что инвестор воспринял это как большую угрозу и был склонен больше сосредоточиться на своем конкретном внутреннем рынке, а эти небольшие рынки, которые могут не играть для него существенной роли, покинуть или уступить свое место другим".

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