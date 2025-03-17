«Ясно, что они терпят убытки»: бизнесмен Рунгайнис о перепродаже Rimi

Уже объявлено, что цена продажи составит 1,3 миллиарда евро.

Почему продаются магазины Rimi, что за этим стоит? Рунгайнис указал, что это те самые вышеупомянутые аргументы в пользу продажи — покупательская способность и, конечно же, геополитическая нестабильность.

"Это неплохое время, чтобы уйти... Капитал Rimi выкуплен, она больше не является публичной компанией, ее трудно увидеть [финансовые данные – прим. ред.], но на самом деле было ясно, что они терпят убытки, учитывая показатели, когда их еще можно было увидеть [публично]. А они принадлежат корпорациям, и понятно их желание уйти с этого рынка, забрать как можно больше денег... Этому есть вполне понятное объяснение — мол, одних западников заменяют другими!"

Рунгайниса поддержал и экономист Дайнис Гашпуйтис, который в основе сделки по продаже Rimi Baltic видит влияние геополитической ситуации и стремление шведского концерна ICA Gruppen сосредоточиться на локальном рынке Швеции.

"Очевидно, что любые инвестиции или операции на других рынках обременительны и сложны». Это непросто, потому что нас три страны — у каждой свои особенности, плюс геополитические риски, поэтому мы должны учитывать, что каждый человек, инвестор, может оценивать эту ситуацию по-разному. (…) Мы не можем исключить, что инвестор воспринял это как большую угрозу и был склонен больше сосредоточиться на своем конкретном внутреннем рынке, а эти небольшие рынки, которые могут не играть для него существенной роли, покинуть или уступить свое место другим".