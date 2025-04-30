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Ящур приближается к границе Латвии: на дорогах готовится ветконтроль

© LETA 30 апреля, 2025 17:14

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Министр сельского хозяйства Армандс Краузе сообщил, что в связи с приближением ящура к границе Латвии на дорогах страны будет введен ветеринарный контроль.

Он подчеркнул, что ветеринарный контроль отличается от пограничного контроля и что государственные границы в таком случае закрыты не будут.

Краузе отметил, что разработан план действий по ограничению ящура, за реализацию которого будет отвечать Продовольственная и ветеринарная служба (PVD) в прямом сотрудничестве с Государственной полицией (VP) и Государственной пограничной охраной (VR).

План действий включает реализацию такого контроля в случае возникновения вспышки заболевания, например, на территории Литвы. В свою очередь, если заболевание появится на территории Латвии, будут определены зоны сдерживания заболевания разного уровня, в том числе строгие, куда будет запрещен въезд иностранных транспортных средств, пояснил министр.

Краузе отметил, что в настоящее время меры по сдерживанию заболевания обсуждаются только в информационных целях, но если заболевание появится в Польше, Министерство сельского хозяйства и Продовольственная и сельскохозяйственная организация обсудят дальнейшие действия по введению ветеринарного пограничного контроля и размещению пунктов дезинфекции.

Он также упомянул, что в настоящее время в Латвии имеется около 15 мобильных дезинфекционных установок, но нет дезинфекционных ворот, поэтому Министерство здравоохранения подготовило запрос на получение средств из госбюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи» на закупку таких ворот, поскольку в случае широкого распространения заболевания дезинфекции колес автомобилей будет недостаточно.

В настоящее время ПВД продолжает переговоры с вице-президентом и парламентарием об ограничении заболеваемости в случае возникновения риска.

В подготовленном Минобороны и представленном на согласование проекте приказа указано, что планируется выделить из госбюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи» до 261 тыс. евро на закупку службой четырех мобильных установок для дезинфекции транспортных средств в целях ограничения распространения ящура.

Соответственно Википедии, ящур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.

Ящур довольно широко распространён среди животных. Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные[1] сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, олени). От него могут страдать также лошади, верблюды, собаки, кошки и грызуны. У животных, перенёсших заболевание, и некоторых птиц установлено вирусоносительство, проявляющееся выделением возбудителя с испражнениями. 

Ящуром могут заболеть люди. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно контактирующих с больными животными, возможна прямая передача инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязнённые их выделениями. Описаны случаи внутрилабораторного инфицирования. От человека к человеку инфекция не передаётся. Дети более восприимчивы к ящуру, чем взрослые. 

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