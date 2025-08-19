Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Яхтенная школа капитанов GGB — твой навигатор в море

19 августа, 2025

Внутренние воды и открытое море без ограничения во всех странах Евросоюза! Наша цель – научить вас управлять парусной или моторной яхтой до 24 метров.

За все время в нашей школе обучилось более 1000 студентов из Латвии, Литвы, Эстонии, России, Испании, Германии, Канады и Норвегии.

Вы можете пройти обучение в нашем офисе в городе Риге. Лекции проводятся на английском и русском языках.

Прием студентов осуществляется круглый год.

Курс обучения

Курс теоретического обучения, практика и сдача экзаменов рассчитаны на 35 академических часов и занимают от 4 до 5 недель.

Подготовка к сдаче экзаменов, практика и курсы радиооператоров проходят в основном индивидуально.

Начало занятий и время устанавливаются по желанию обучающего.

Сдача экзаменов (на эстонском, английском, русском языках) и получение сертификата проходят очно в городах Эстонии: Таллине, Тарту, Пярну, Нарве, Валге.

Дополнительно, по желанию, предоставляются:

персональные очные занятия по программе практического курса в Риге.

Международную лицензию на управление судном до 24 метров выдает государство Эстония.

  • Пройти курсы и получить сертификат могут граждане и резиденты стран, входящих в Евросоюз, и граждане стран, не входящих в Евросоюз. Таким образом, международный сертификат может получить гражданин или резидент любой страны.
  • Международный сертификат признается всеми страховыми компаниями при аренде парусных и моторных яхт.
  • По эстонскому законодательству экзамен судоводителя маломерного судна (до 24 метров) состоит из теоретической части и работы с картами.
  • Экзамен судоводителя считается успешно сданным, если получен зачет по работе с картами, а в теоретической части правильно отвечено по меньшей мере на 85% вопросов.
  • Свидетельство водителя маломерного судна действительно на протяжении 10 лет.

В штате наших сотрудников работают опытные, высококвалифицированные специалисты, которые проведут обучающий курс и подготовят вас к сдаче экзамена.

Обучающимся предоставляется комплект учебных материалов полностью в электронном виде.

Мы поддерживаем наших выпускников и после окончания школы...

Звоните нам по тел. +371 29217 492.

juras.gramata@gmail.com 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

