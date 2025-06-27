«Я не сошла с ума»: мошенники заставили Ципуле рассказывать про «ходячих мертвецов»

«Сегодня столкнулась с дипфейком — видео, где несколько минут мой аватар, моим голосом и с синхронным движением губ говорит полную чушь… Довольно сюрреалистично. Если вдруг кому-то это попадётся, знайте — я не сошла с ума, а кто-то использовал мой образ для создания фейка», — написала Л. Ципуле в соцсети X.

В фейковом видео якобы Лиене Ципуле высказывается о вакцине от Covid-19 и утверждает, что все привитые — это «ходячие мертвецы».

Сама Слоужба неотложной помощи на своей странице в Facebook сообщает: «В Facebook распространяется поддельное видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором содержится ложная и вводящая в заблуждение информация. Мошенники использовали фрагмент публичного видео с участием директора СНМП, полностью изменив его содержание и смысл. По мнению службы, такая манипуляция является преднамеренной и злонамеренной попыткой ввести в заблуждение жителей и подорвать доверие к государственным учреждениям. Служба уже сообщила о случившемся компетентным органам. Призываем пользователей социальных сетей проявлять критическое мышление и всегда оценивать получаемую информацию. Не поддавайтесь на подобные записи!»