XRP может взлететь — зарабатывай до 2 090 XRP в день с WinnerMining Cloud Mining!

Реклама Редакция PRESS 8 сентября, 2025 08:00

Реклама

⏳ Время идёт. Уже 18 октября 2025 года SEC примет решение по первому в истории спотовому ETF на XRP.

По данным Bloomberg, вероятность одобрения — 95%.
Если это случится, XRP может повторить рост биткоина после ETF: речь идёт о +160% и больше.

Сейчас XRP стоит около $2,81. Пробьём отметку $3 — и следующая цель будет $3,40. Пропустишь момент? Будешь просто смотреть, как другие зарабатывают.

Почему именно XRP?

XRP — это не «очередной альткоин». Он становится частью финансовой системы:

В XRP Ledger (XRPL) уже токенизировано свыше $131,6 млн активов — от облигаций США до недвижимости.

Платформы вроде RWA.XYZ делают торговлю такими активами простой и доступной.

Одобрение ETF способно привлечь институционалов и запустить массовое принятие.

Итог прост: XRP соединяет крипту и традиционные финансы.
Лучший момент зайти — это сейчас.

Как WinnerMining даёт доход каждый день

Покупать XRP и ждать роста? Рискованно.
С WinnerMining ты получаешь XRP каждый день, без оборудования, счетов за электричество и технических проблем.

Как это работает:

Контракты от $100 до $300 000.

Ежедневные выплаты прямо в твой кошелёк.

Можно выводить или реинвестировать в любой момент.

Экологично: работает на 100% возобновляемой энергии.

Поддержка 24/7.

Даже если рынок падает — выплаты продолжаются.

Примеры дохода:

$100 → ~1,3 XRP/день

$5 000 → ~28 XRP/день

$30 000 → ~188 XRP/день

$100 000 → ~640 XRP/день

$300 000 → ~2 090 XRP/день

Представь: SEC одобряет ETF, цена XRP растёт, а ты к этому времени уже накопил сотни монет ежедневно.

Бонусы от WinnerMining

$15 за регистрацию

$0,60 за ежедневный вход

До 4,5% за рефералов

То есть ты получаешь пассивный доход + рост цены + бонусы за приглашённых. Всё в одном месте.

Не откладывай

Крипта любит тех, кто действует быстро.
Регистрируйся на WinnerMining, забирай $15 бонуса и начинай зарабатывать XRP уже сегодня.

Не смотри со стороны — участвуй в росте сам!

Криптовалюты относятся к классу активов высокого риска. Поэтому перед принятием решений об инвестициях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

Обновлено: 00:40 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 3 часа назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 9 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 12 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать