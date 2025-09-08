XRP может взлететь — зарабатывай до 2 090 XRP в день с WinnerMining Cloud Mining! Реклама Редакция PRESS 8 сентября, 2025 08:00 Реклама

⏳ Время идёт. Уже 18 октября 2025 года SEC примет решение по первому в истории спотовому ETF на XRP.

По данным Bloomberg, вероятность одобрения — 95%.

Если это случится, XRP может повторить рост биткоина после ETF: речь идёт о +160% и больше.

Сейчас XRP стоит около $2,81. Пробьём отметку $3 — и следующая цель будет $3,40. Пропустишь момент? Будешь просто смотреть, как другие зарабатывают.

Почему именно XRP?

XRP — это не «очередной альткоин». Он становится частью финансовой системы:

В XRP Ledger (XRPL) уже токенизировано свыше $131,6 млн активов — от облигаций США до недвижимости.

Платформы вроде RWA.XYZ делают торговлю такими активами простой и доступной.

Одобрение ETF способно привлечь институционалов и запустить массовое принятие.

Итог прост: XRP соединяет крипту и традиционные финансы.

Лучший момент зайти — это сейчас.

Как WinnerMining даёт доход каждый день

Покупать XRP и ждать роста? Рискованно.

С WinnerMining ты получаешь XRP каждый день, без оборудования, счетов за электричество и технических проблем.

Как это работает:

Контракты от $100 до $300 000.

Ежедневные выплаты прямо в твой кошелёк.

Можно выводить или реинвестировать в любой момент.

Экологично: работает на 100% возобновляемой энергии.

Поддержка 24/7.

Даже если рынок падает — выплаты продолжаются.

Примеры дохода:

$100 → ~1,3 XRP/день

$5 000 → ~28 XRP/день

$30 000 → ~188 XRP/день

$100 000 → ~640 XRP/день

$300 000 → ~2 090 XRP/день

Представь: SEC одобряет ETF, цена XRP растёт, а ты к этому времени уже накопил сотни монет ежедневно.

Бонусы от WinnerMining

$15 за регистрацию

$0,60 за ежедневный вход

До 4,5% за рефералов

То есть ты получаешь пассивный доход + рост цены + бонусы за приглашённых. Всё в одном месте.

Не откладывай

Крипта любит тех, кто действует быстро.

Регистрируйся на WinnerMining, забирай $15 бонуса и начинай зарабатывать XRP уже сегодня.

Не смотри со стороны — участвуй в росте сам!

Криптовалюты относятся к классу активов высокого риска. Поэтому перед принятием решений об инвестициях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.