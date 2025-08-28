XRP-ETF в центре внимания: как партнёрство с WinnerMining превращает колебания рынка в ежедневный доход в 1 900 XRP
Когда крупные финансовые компании США обновляют свои заявки на XRP ETF, самые дальновидные держатели уже превращают свои монеты в стабильный ежедневный доход с WinnerMining.
XRP снова в центре внимания
В августе такие управляющие активами, как Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin Templeton, 21Shares и WisdomTree подали пересмотренные заявки S-1 на спотовый XRP ETF в США. Это означает, что крупные игроки действительно серьезно борются за разрешение SEC на фонды, напрямую привязанные к XRP.
Эксперты считают, что это ответ на предыдущую обратную связь от SEC. Аналитик ETF из Bloomberg Джеймс Сейфарт отметил:
«Сегодня подано огромное количество заявок на XRP ETF. Скорее всего, именно из-за комментариев SEC. Это хороший знак, хоть и предсказуемый».
Президент ETF Store Нейт Джерачи добавил:
«Тот факт, что несколько фирм подают пересмотренные документы в один день, является очень позитивным сигналом».
Цена XRP на это отреагировала — после падения она снова поднялась выше $3. Дополнительную уверенность дали также отказ в судебном иске и комментарии главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Преобразуй свой XRP в ежедневный пассивный доход
ETF дают возможность участвовать в рынке, но многие инвесторы выбирают более практичный путь — превращать XRP в реальный автоматический доход каждый день вместе с WinnerMining.
Не нужно ждать роста или падения цен. Не нужно торговать. Достаточно арендовать облачные мощности и зарабатывать до $6 000 в день. Твои XRP больше не будут лежать без дела — они станут твоей ежедневной зарплатой.
|
Контракт
|
Цена
|
Ежедневная прибыль
|
Срок
|
Общая выплата
|
Beginner
|
$100
|
$4
|
2 дня
|
$8
|
Junior
|
$500
|
$6,25
|
5 дней
|
$31,25
|
Intermediate
|
$3 000
|
$45
|
15 дней
|
$675
|
Premium
|
$10 000
|
$175
|
30 дней
|
$5 250
|
Exclusive
|
$300 000
|
$6 000
|
60 дней
|
$360 000
Почему инвесторы доверяют WinnerMining
Бонус $15 за регистрацию — без депозита
Нет расходов на обслуживание и управление
Поддержка XRP, BTC, ETH, USDT, DOGE и других монет
Гарантированные ежедневные выплаты
Безопасность военного уровня (McAfee® + Cloudflare®)
Поддержка 24/7 и 100% uptime
Реферальный бонус до 3% + 1,5%
WinnerMining сочетает стабильность, прозрачность и зеленую энергетику — тебе не нужны технические знания, чтобы начать зарабатывать.
Как начать менее чем за 1 минуту
1. Зарегистрируйся бесплатно — перейди на WinnerMining.com и введи e-mail. Сразу получи бонус $15.
2. Выбери контракт — используй бонус в тестовом режиме или выбери крупный контракт.
3. Начни зарабатывать каждый день — прибыль поступает уже на следующий день. Средства можно выводить в любое время или реинвестировать.
Мнение аналитиков
«По мере роста крипторынка инвесторы все чаще выбирают стабильный пассивный доход вместо рискованных спекуляций», — говорит аналитик CryptoMetrics Джереми Брукс.
«WinnerMining становится ключевым инструментом — он обеспечивает безопасный и предсказуемый доход без стресса».
Вывод
XRP снова становится горячей темой благодаря ETF-заявкам и регуляторным изменениям. Одновременно WinnerMining дает инвесторам возможность превращать XRP в автоматический доход до $6 000 в день — без торговли, без догадок, только стабильные ежедневные выплаты.
Получи свой бонус $15 прямо сейчас — и начни зарабатывать реальные XRP каждый день менее чем за 2 минуты!
Официальный сайт: WinnerMining.com
Криптовалюты относятся к классу активов высокого риска. Поэтому перед принятием решений об инвестициях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.