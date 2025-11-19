Высота 4-5 этажей и чтоб одна макушка: сегодня выбирают главные ёлки Риги

Две елки, которые украсят Домскую и Ратушную площади, будут выбраны в Тирельском лесничестве недалеко от населенного пункта Циелавас.

В этом году предприятие "Rīgas meži" предложило жителям столицы принять участие в выборе самых красивых елок, которые во время праздников будут радовать горожан и гостей Риги. Окрестности Циелавас были одним из мест, где, по мнению людей, растут подходящие елки.

Главные елки столицы должны соответствовать определенным критериям - они должны быть высотой в 4-5 этажей, иметь насыщенный зеленый цвет, густые ветви, гармонично выглядеть со всех сторон и иметь одну верхушку.