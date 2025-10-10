«Вышвырнуть Испанию из НАТО»: за что Трамп взъелся на Мадрид

Одной из тем на переговорах стало обсуждение оборонного альянса и расходы на оборону.

Трамп конфликтует с премьер-министром Испании Педро Санчесом с саммита НАТО в Гааге в конце июня. За несколько дней до встречи лидеров альянса Санчес объявил, что Мадрид не будет выполнять требования США об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП.

"Как вы знаете, я потребовал, чтобы они тратили пять процентов, а не два. Большинство людей думали, что этого не произойдет, а произошло это практически единогласно. У нас был один отстающий. Это Испания", - сказал Трамп.



Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Овальном кабинете Белого дома, 9 октября 2025 года AP

Президент США разразился резкими словами во время встречи в Овальном кабинете и предложил исключить страну из НАТО.

"Знаете, что забавно? Из-за многого из того, что мы сделали, у них все хорошо. У них нет оправдания, чтобы не делать этого, но все в порядке. Может быть, стоит вышвырнуть их из НАТО", - сказал Трамп.

Ранее он уже заявлял, что Вашингтон больше не хочет позволять Европе "сидеть на шее" у США, подчеркивая, что каждая страна НАТО должна "нести свое бремя" и вносить справедливый вклад в оборону.

В ходе встречи Стубб и Трамп официально одобрили сделку по продаже Хельсинки 11 средних ледоколов стоимостью около 6,1 миллиарда долларов (5,27 миллиарда евро). Вашингтон намерен поставить первый из них к 2028 году.

Президент Дональд Трамп и президент Финляндии Александр Стубб в Овальном кабинете Белого дома, 9 октября 2025 года, в Вашингтоне АР

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Финляндия стремится укрепить свою оборону. Финляндия имеет самую протяженную сухопутную границу с Россией среди всех стран ЕС.

Обсудили президенты во время встречи в Белом доме и перспективы Трампа получить Нобелевскую премию мира.

"Послушайте, я заключил семь сделок, а теперь уже восемь. Остановил войны, одна длится 31 год, другая - 34 года, третья - 35 лет, четвертая - 10 лет. Я заключил 7 сделок. Это будет номер 8", - сказал Трамп.

"Но им (Нобелевскому комитету) придется делать то, что они делают. Что бы они ни делали, это хорошо. Я знаю одно. Я сделал это не для этого. Я сделал это, чтобы спасти много жизней", - продолжил президент США.

Стубба попросили прокомментировать шансы президента США на получение премии и он ответил, что считает, что Трамп вполне мог бы стать лауреатом. "Это решение будет принимать Нобелевский комитет. И я считаю, что есть два ключевых момента, которые должны быть учтены", - сказал Стубб.

"Первый - Ближний Восток, и мы видим результаты этого. А второй - между Россией и Украиной. И как только они будут решены, я не вижу никаких препятствий", - сказал Стубб.

Нобелевскую премию мира получали четыре президента США: Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама. Трамп стремится стать первым президентом-республиканцем со времен Рузвельта, ставшим лауреатом этой награды.