Вся неделя — в твоих руках! С 1 сентября начинается подписка на еженедельники «Суббота», «Вести» и «Семь секретов»

Новости партнеров Редакция PRESS 25 августа, 2025 20:16

Новости партнеров

С 1 сентября начинается подписка на еженедельники «Суббота», «Вести» и «Семь секретов» на 2026 год. И мы очень ждем всех наших нынешних и, конечно же, новых подписчиков на подписных пунктах.

Развитие современных технологий и искусственного интеллекта предоставляет новые возможности, которые делают печатные издания более качественными и информативными. Мы можем более оперативно и более глубоко отвечать на интересующие Вас вопросы и освещать важные для Вас темы.

В этом году мы хотели бы обратить Ваше внимание на альтернативный, более экономный вариант подписки. Это доставка «Сам себе почтальон» — то есть газеты, на которые вы подписались (по более льготной, чем при покупке в розницу цене!), можно забирать в магазинах MAXIMA или киосках Narvesen.

Если Вам не нужна телевизионная программа, мы предлагаем подписку на еженедельник «Суббота» без приложения «TV программа», на еженедельник «Вести» без приложений «TV программа» и «Лечебные письма», на еженедельник «Семь секретов» без приложения «TV программа».

Все, кто подпишутся на один из еженедельников -- «Субботу», «Вести», «Семь секретов» -- по акционной цене, получат подарки, а те, кто подпишутся на газеты со всеми приложениями, еще и календарь на 2026 год. Календарь каждому подписчику в начале января 2026 года доставят в почтовый ящик.

Приносим свои самые искренние извинения, пусть и за незначительное, но все же повышение цены на подписку. Поверьте — это не связано с нашим желанием больше на Вас заработать, это, к сожалению, суровая необходимость — подорожали энергоносители, выросли цены на услуги по распространению газет. И мы не можем это не учитывать.

Надеемся, что и в 2026 году Вы останетесь с нами, обещаем Вам много всего полезного и интересного в еженедельниках «Суббота», «Вести» и «Семь секретов». И обратите внимание и на многие другие издания, которые выпускает наше издательство.

Из-за вето Навроцкого Польша не сможет оплачивать Starlink для Украины

-Закон, на который президент Навроцкий наложил вето, продлевал срок оказания помощи, то есть финансирования из Фонда помощи Украины, до конца марта следующего года, — приводит Reuters слова представителя министерства цифровых технологий Польши.

-Закон, на который президент Навроцкий наложил вето, продлевал срок оказания помощи, то есть финансирования из Фонда помощи Украине, до конца марта следующего года, — приводит Reuters слова представителя министерства цифровых технологий Польши.

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

