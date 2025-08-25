Вся неделя — в твоих руках! С 1 сентября начинается подписка на еженедельники «Суббота», «Вести» и «Семь секретов» Новости партнеров Редакция PRESS 25 августа, 2025 20:16 Новости партнеров

С 1 сентября начинается подписка на еженедельники «Суббота», «Вести» и «Семь секретов» на 2026 год. И мы очень ждем всех наших нынешних и, конечно же, новых подписчиков на подписных пунктах.

Развитие современных технологий и искусственного интеллекта предоставляет новые возможности, которые делают печатные издания более качественными и информативными. Мы можем более оперативно и более глубоко отвечать на интересующие Вас вопросы и освещать важные для Вас темы.

В этом году мы хотели бы обратить Ваше внимание на альтернативный, более экономный вариант подписки. Это доставка «Сам себе почтальон» — то есть газеты, на которые вы подписались (по более льготной, чем при покупке в розницу цене!), можно забирать в магазинах MAXIMA или киосках Narvesen.

Если Вам не нужна телевизионная программа, мы предлагаем подписку на еженедельник «Суббота» без приложения «TV программа», на еженедельник «Вести» без приложений «TV программа» и «Лечебные письма», на еженедельник «Семь секретов» без приложения «TV программа».

Все, кто подпишутся на один из еженедельников -- «Субботу», «Вести», «Семь секретов» -- по акционной цене, получат подарки, а те, кто подпишутся на газеты со всеми приложениями, еще и календарь на 2026 год. Календарь каждому подписчику в начале января 2026 года доставят в почтовый ящик.

Приносим свои самые искренние извинения, пусть и за незначительное, но все же повышение цены на подписку. Поверьте — это не связано с нашим желанием больше на Вас заработать, это, к сожалению, суровая необходимость — подорожали энергоносители, выросли цены на услуги по распространению газет. И мы не можем это не учитывать.

Надеемся, что и в 2026 году Вы останетесь с нами, обещаем Вам много всего полезного и интересного в еженедельниках «Суббота», «Вести» и «Семь секретов». И обратите внимание и на многие другие издания, которые выпускает наше издательство.