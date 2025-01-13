Всего за сутки! Собраны подписи за отмену платы «за рецепты» в аптеках

Сбор подписей начался в пятницу, 10 января, и к 15 часам субботы было собрано более 11 500 подписей.

Автором инициативы является Раймонд Грининьш.

Он отмечает, что нынешняя ситуация, когда взимается дополнительная плата за услуги фармацевта, которые зачастую сводятся к простым компьютерным операциям, неприемлема. По его мнению, такой подход не только ложится ненужным финансовым бременем на пациентов, но и подрывает доверие к обещаниям правительства снизить стоимость лекарств.

Автор инициативы призывает изменить правила Кабинета министров о принципах ценообразования на лекарства, чтобы снизить дополнительную финансовую нагрузку на граждан, особенно тех, кто регулярно пользуется рецептурными препаратами.

Латвийская ассоциация безработных и ищущих работу также поддерживает эту инициативу, указывая, что законодатель, принимая такие правила, явно нарушил принцип законных ожиданий, так как при введении инициативы не был предусмотрен переходный период, чтобы люди могли подготовиться к изменениям в законодательстве.

По мнению ассоциации, такое непродуманное решение сильнее всего бьет по социально уязвимым группам общества - пенсионерам, инвалидам и лицам с низкими доходами.

Представители фармацевтической отрасли также неоднократно выражали свою обеспокоенность реформой цен на лекарства.

Латвийская ассоциация фармацевтической помощи и Ассоциация производителей лекарств заявили, что реализацию этой реформы следует проанализировать и отложить.