Всего 400 остановок: ещё на 15 автобусных маршрутах вводятся «остановки по требованиям»

Также будут внесены изменения в расписания этих автобусных маршрутов, предусматривающие сокращение времени в пути между остановками по запросу.

Всего такая договоренность теперь будет действовать более чем на 400 остановках.

«Остановка по требованию» будет введена на 2, 3, 13, 15, 18, 22, 24, 30, 31, 36, 38, 39, 51, 56 и 58 автобусных маршрутах. С другой стороны, с 19 октября этот порядок был введён на троллейбусных маршрутах 4, 7, 10, 11, 12, 16, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 43. , на автобусных маршрутах 47, 50, 54. , 55, 57 и 60.

Водители автобусов будут останавливаться на этих остановках только в том случае, если пассажир проявит желание вовремя выйти, нажав кнопку открытия двери или, находясь на остановке, окажется на видном для водителя месте и встанет на знак остановки.

По запросу на новых остановках также будет специальный знак — значок поднятой руки на зеленом фоне.

Указания будут размещены на остановочном столбе над расписанием транспорта. На остальных остановках, где такого обозначения нет, график движения не изменится.

Также этот знак будет вписан как в списки движения транспорта и на экраны общественного транспорта возле информации о маршруте, так и на сайте возле списков и в других местах. Информация об остановке также будет оглашаться по запросу в аудиообъявлении в салоне транспорта.