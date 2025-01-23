Вот так выглядит Памятник Свободы после гуляний фанатов «Аякса». ВИДЕО

Местные жители уже обвинили полицию в том, что стражи правопорядка за порядком не уследили.

На матча Лиги Европы УЕФА между латвийским клубом RFS и амстердамским «Аяксом» в Риге приехали более 2250 фанатов нидерландского клуба. Перед игрой они прошли по улицам Риги. И вот что после них осталось...