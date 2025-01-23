Вот так выглядит Памятник Свободы после гуляний фанатов «Аякса». ВИДЕО

«Этим письмом мы, работники Латгальского регионального управления Госполиции, хотим обратить внимания на действия начальника Гундарса Тропса, которые, возможно, нарушают нормативные акты Латвийской республики, - так начинается открытое письмо премьеру Эвике Силине и министру МВД Рихарду Козловскису, опубликованное на pietiek.com.
«Этим письмом мы, работники Латгальского регионального управления Госполиции, хотим обратить внимания на действия начальника Гундарса Тропса, которые, возможно, нарушают нормативные акты Латвийской республики, - так начинается открытое письмо премьеру Эвике Силине и министру МВД Рихарду Козловскису, опубликованное на pietiek.com.