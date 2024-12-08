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Восстановленный собор Нотр-Дам торжественно открыли в Париже в присутствии мировых лидеров

© BBC 8 декабря, 2024 12:34

Мир 0 комментариев

Президент Франции Эмманюэль Макрон торжественно открыл собор Парижской богоматери (Нотр-Дам), восстановленный спустя пять лет после пожара. На церемонию съехались многие известные политики, в том числе Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Колокола Нотр-Дама звонят снова, подчеркнул президент Франции. «У нас были воля, надежда, дерзость» для того, чтобы отстроить собор лучше прежнего, добавил он.

Собор не только восстановили после пожара, но и очистили от следов многовековой пыли и копоти, из-за чего он выглядит светлее, чем раньше. Реставрационные работы все еще не завершены: строительные леса до сих пор окружают восточную часть собора.

Но торжественную церемонию было решено провести 7 декабря, а завтра, 8 декабря, в соборе пройдет первая католическая месса. Будет освящен новый алтарь собора, который был спроектирован современным художником Гийомом Барде.

Из-за шторма «Дарра» церемонию было решено проводить полностью внутри собора.

В Париж прибыло много почетных гостей, в том числе избранный президент США Дональд Трамп, британский наследный принц Уильям, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Украины Владимир Зеленский, президент Италии Серджо Маттарелла и другие политики.

Вместо уходящего президента США Джо Байдена, известного как ревностный католик, на церемония прибыла одна его супруга Джилл Байден.

До открытия собора в Париже состоялось несколько встреч мировых лидеров, особое внимание среди них привлекли встречи президента Макрона с Трампом и затем втроем с Зеленским.

В течение следующей недели Нотр-Дам будет открыт для посетителей с 15:30 до 22:00 с понедельника по пятницу и до 20:00 в субботу и воскресенье. Всю неделю будут проводиться праздничные мероприятия и специальные богослужения, а потом собор заработает в обычном режиме и будет доступен для верующих и туристов.

Пожар в апреле 2019 года серьезно повредил крышу собора и его готический шпиль. На восстановление собрали около 846 миллионов евро, и над реставрацией работали около 2000 человек. Президент Франции опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях фото людей, участвовавших в ремонте собора.

 

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