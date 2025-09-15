Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как НЕ платить подоходный налог при продаже унаследованной или подаренной недвижимости: юрист (1)

Редакция PRESS 15 сентября, 2025 17:26

Юридическая консультация 1 комментариев

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

Первое, не надо создавать налогооблагаемую разницу.

• В свидетельстве о наследстве или договоре дарения (далее - документы) надо указывать реальную рыночную стоимость или даже чуть с запасом, если вы будете продавать недвижимость позже. Не все нотариусы предупреждают об этом, и многие люди попадают на тысячи евро на ровном месте.

• Если указать в документах слишком маленькую цену (например, кадастровую), то при продаже (если вы не подпадаете под исключения) придётся платить 25,5% налога с разницы между ценой в документах и фактической ценой продажи.

• Когда цена в документах соответствует рыночной, разницы при продаже не образуется, следовательно, налог платить не нужно.

Это самый простой способ. Но для тех, кто любит трудности и всё же создал разницу между ценой приобретения и продажи, есть ряд исключений, которые даёт закон.

Вот случаи, когда налог платить не нужно:

1. 5 лет собственности + 1 год декларирования

Если квартира принадлежала вам не менее 5 лет и в течение этого периода там хотя бы 12 месяцев подряд было ваше зарегистрированное место жительства — налог не платится.

2. Единственное жильё

Если это ваш единственный жилой объект и он был в собственности не менее 5 лет — налог не взимается даже без декларирования места жительства.

Также не облагается доход от отчуждения единственного недвижимого имущества, если этот доход повторно инвестируется в функционально аналогичное недвижимое имущество в течение 12 месяцев после отчуждения недвижимого имущества или до его отчуждения.

3. Наследство от супруга или близкого родственника (до 3-й степени родства)

Важный момент: срок вашей собственности считается с того дня, когда имущество было зарегистрировано на наследодателя. То есть вы «наследуете» не только квартиру, но и стаж ее владения.

4. Дарение от супруга или близкого родственника

Работает то же правило: срок отсчёта необходимых 5 лет считается с момента, когда квартира была записана в Земельную книгу на имя дарителя.

Ещё раз: отсчёт необходимых 5 лет идёт с даты записи в Земельной книге на имя наследодателя или дарителя!

Помним также, что налогооблагаемую разницу также можно уменьшить за счёт документально подтверждённых расходов (например, на ремонт, услуги нотариуса и т. д.).

Надеюсь, что изложил понятно. Не стоит дарить деньги государству. Они вашей семье достаются кровью и потом.

Комментарии (1)
Комментарии (1)
Банда «майских террористов» Риги предстанет перед судом: ох, чего же они натворили… (1)

Важно 21:11

Важно 1 комментариев

Государственная полиция направила в суд уголовное дело против трех молодых людей, которые 31 мая в Риге совершили несколько грабежей и краж, подожгли мусорные контейнеры и повредили автомобиль. Одному из задержанных применена мера пресечения – арест.

Загрузка

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее (1)

Важно 21:00

Важно 1 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Хотите опустошить наши деревни?» Люди на границе Латвии с Россией отчаянно бьются за школы (1)

Важно 20:48

Важно 1 комментариев

Приграничные самоуправления по-прежнему призывают к пересмотру критериев числа учеников, в соответствии с которыми школы получают государственное финансирование на зарплату педагогов, однако Министерство образования и науки (МОН), ссылаясь на ограниченный бюджет, изменений пока не планирует, прозвучало в понедельник на заседании комитета по образованию и культуре Латвийского союза самоуправлений (ЛСС).

Центральный рынок: все подорожало после ливней и наводнений? (1)

Важно 20:45

Важно 1 комментариев

Первые недели сентября побаловали нас по-летнему теплыми днями, но осень, похоже, все же вступила в свои права. Вместе с погодой поменялся и выбор товаров на Рижском Центральном рынке: обилие фруктов и ягод уступило место на прилавках первому урожаю. Но так ли сильно повлияли на цены проливные дожди, затопившие поля, и почему ларьки со свежими овощами мокнут под дождем, а не в обновленном Овощном павильоне? Давайте посмотрим вместе.

«Оскорбление здравого смысла»: три лжи о войне Израиля в Газе от Wall Street Journal (1)

Важно 20:38

Важно 1 комментариев

Глупые представления об Израиле повторяются днем и ночью. Их тиражируют высокопоставленные международные организации. Их подтверждают такие уважаемые их члены как «Действие против голода», которую я помогал основать. Но это не делвет их утверждения верными. Три конкретных примера:

Живодёр бросил в речке сумку полную камней с живым котом (ВИДЕО) (1)

ЧП и криминал 20:13

ЧП и криминал 1 комментариев

В воскресенье, 14 сентября, около 11 часов утра сотрудник Рижского регионального управления полиции во время прогулки с собаками услышал мяуканье из Даугавы. Недалеко от берега он заметил сумку, из которой доносился звук, и бросился в воду.

Минималка в Литве вырастет до 1153 евро в месяц. Латвия снова позади (1)

Мир 19:21

Мир 1 комментариев

В 2026 году минимальная зарплата в Литве должна составить 1153 евро брутто. Это на 115 евро больше, чем сейчас, и около 836 евро «на руки», сообщает lrt.lt. 

