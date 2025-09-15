Первое, не надо создавать налогооблагаемую разницу.

• В свидетельстве о наследстве или договоре дарения (далее - документы) надо указывать реальную рыночную стоимость или даже чуть с запасом, если вы будете продавать недвижимость позже. Не все нотариусы предупреждают об этом, и многие люди попадают на тысячи евро на ровном месте.

• Если указать в документах слишком маленькую цену (например, кадастровую), то при продаже (если вы не подпадаете под исключения) придётся платить 25,5% налога с разницы между ценой в документах и фактической ценой продажи.

• Когда цена в документах соответствует рыночной, разницы при продаже не образуется, следовательно, налог платить не нужно.

Это самый простой способ. Но для тех, кто любит трудности и всё же создал разницу между ценой приобретения и продажи, есть ряд исключений, которые даёт закон.

Вот случаи, когда налог платить не нужно:

1. 5 лет собственности + 1 год декларирования

Если квартира принадлежала вам не менее 5 лет и в течение этого периода там хотя бы 12 месяцев подряд было ваше зарегистрированное место жительства — налог не платится.

2. Единственное жильё

Если это ваш единственный жилой объект и он был в собственности не менее 5 лет — налог не взимается даже без декларирования места жительства.

Также не облагается доход от отчуждения единственного недвижимого имущества, если этот доход повторно инвестируется в функционально аналогичное недвижимое имущество в течение 12 месяцев после отчуждения недвижимого имущества или до его отчуждения.

3. Наследство от супруга или близкого родственника (до 3-й степени родства)

Важный момент: срок вашей собственности считается с того дня, когда имущество было зарегистрировано на наследодателя. То есть вы «наследуете» не только квартиру, но и стаж ее владения.

4. Дарение от супруга или близкого родственника

Работает то же правило: срок отсчёта необходимых 5 лет считается с момента, когда квартира была записана в Земельную книгу на имя дарителя.

Ещё раз: отсчёт необходимых 5 лет идёт с даты записи в Земельной книге на имя наследодателя или дарителя!

Помним также, что налогооблагаемую разницу также можно уменьшить за счёт документально подтверждённых расходов (например, на ремонт, услуги нотариуса и т. д.).

Надеюсь, что изложил понятно. Не стоит дарить деньги государству. Они вашей семье достаются кровью и потом.