Вошёл не в ту дверь: Ринкевич отругал представителя Минобороны Атиса Швинку за участие не в том мероприятии

Президент отметил, что такие случаи, как участие Швинки в акции, должны рассматривать его непосредственные начальники. Он также напомнил, что Швинка совмещает две должности — депутат Сейма и парламентский секретарь Министерства обороны, что накладывает определённые ограничения на его действия в рамках исполнительной власти.

Откликаясь на этот инцидент, Ринкевич подчеркнул, что государство ясно выразило свою позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что Латвия решительно осуждает любые террористические акты, включая нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, и признаёт право Израиля на самооборону при соблюдении международного военного права.

Президент также отметил, что правительственные должностные лица, особенно представители исполнительной власти, должны проявлять осторожность при выборе мероприятий для участия, следуя официальной государственной позиции. Ринкевич подчеркнул важность единого подхода по подобным вопросам, чтобы избежать противоречивых и острых реакций в обществе.

В завершение он добавил, что решение по конкретному случаю участия Швинки должны принять его непосредственные руководители.