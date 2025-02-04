Вопрос о мусоросжигательном заводе под Ригой дошел до Сейма

В обсуждении будут участвовать представители подкомиссии по здравоохранению и подкомиссии по сокращению неравенства при комиссии по социальным и трудовым вопросам и подкомиссии по окружающей среде, климату и энергетике при народнохозяйственной комиссии.

На совместное заседание приглашены представители Министерства климата и энергетики, Министерства здравоохранения, Рижской думы, Государственной службы окружающей среды, Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, Рижского энергетического агентства, АО "Rīgas siltums", АО "Latvenergo", ООО "Vides resursu centrs", ООО "Getliņi", ООО "Schwenk Latvija", Латвийского союза самоуправлений, Ропажского самоуправления, консультативного совета по вопросам окружающей среды и негосударственных организаций.

В поданной в Сейме инициативе граждан отмечается, что введение безопасного расстояния от мусоросжигательных заводов необходимо для защиты здоровья населения и окружающей среды. Для предотвращения распространения канцерогенов и загрязнения нужно законодательно установить расстояние, на котором такие заводы должны находиться от населенных пунктов.

Как подчеркивают авторы инициативы, исследования показали, что в радиусе 5 км от мусоросжигательных заводов увеличивается заболеваемость онкологическими заболеваниями, поэтому законом нужно установить, чтобы они находились как минимум в 5 км от населенных пунктов с населением не менее 1000 человек.ма