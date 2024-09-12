Вокруг Риги появится больше радаров

Заодно, как сообщает госпредприятие Latvijas Valsts ceļi, на этом участке введут временное ограничение скорости до 50-ти километров в час.

В целом, на латвийских дорогах планируется определить 17 дополнительных участков, где будет регулироваться средняя скорость автомобилей. На этих отрезках магистралей установят электропроводку, опоры для радаров, защитные дорожные барьеры и дорожные знаки.

Ожидается, что все работы будут завершены в январе следующего года.

Закупки на поставку и установку оборудования и программного обеспечения по всем 17-ти этапам планируется объявить уже в октябре. Работы финансируются из средств Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, выделенных Советом безопасности дорожного движения.