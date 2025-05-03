Во избежание отключений: дефекты линий электропередач будут искать с помощью вертолетов и дронов

"Лазерный сканер, размещенный под вертолетом, предназначен для точных измерений. Каждый сканер за секунду выполняет полмиллиона измерений. Все полностью элементы на земле измеряются с очень высокой точностью и эффективностью", - рассказывает представитель предприятия SIA Terra Topo Райтис Упмалис.

Экипаж вертолета включает двух человек: пилота, чья главная задача - заботиться о безопасности и никуда не врезаться, и оператора, который следит, чтобы все данные были введены правильно.

Для обследования ЛЭП на вертолете используется комплект специального оборудования, закрепленный внизу вертолета. Два лазерных сканера одновременно обследуют столбы с обеих сторон. Можно использовать различные камеры, чтобы более эффективно фиксировать дефекты и оценить, не требуется ли освободить ЛЭП от веток деревьев и кустарников. Если на вертолете достаточно близко не подобраться к объекту, используются дроны. С их помощью в день можно обследовать 20-30 км линий.

Проект по обследованию продлится все лето в 13 краях в центральной части Курземе, а также на севере и северо-востоке Видземе. В Sadales tīkls поясняют, что от этого выиграем мы все, поскольку точные данные позволят быстрее обнаружить дефекты и устранить их, благодаря чему риск отключения электричества из-за технических проблем станет меньше.

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