Во Франции предотвращено покушение на Осечкина

© Deutsche Welle 17 октября, 2025 08:56

Антитеррористическая прокуратура Франции арестовала четверых подозреваемых в покушении на жизнь живущего в стране оппозиционера из РФ. СМИ сообщают, что покушение готовилось на основателя Gulagu.net Владимира Осечкина.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) в четверг, 16 октября, сообщила об аресте четверых подозреваемых в подготовке покушения на жизнь живущего в стране российского оппозиционера. Ведомство не раскрыло его имя, однако газета Le Parisien сообщила, что это основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Сам он подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале. "Да, подтверждаю. Я жив, негодяи задержаны", - написал Осечкин . Он поблагодарил французские службы безопасности: "Если бы не их специалисты и офицеры, меня бы уже не было в живых". 

В PNAT сообщили, что предварительное расследование готовящегося покушения началось 19 сентября, к нему подключилась французская служба внутренней разведки. 13 октября в рамках этого расследования были арестованы четверо мужчин в возрасте от 26 до 38 лет. По данным Le Parisien, среди них есть граждане Франции и выходцы из входящей в состав РФ Республики Дагестан.

В сентябре 2022 года основатель Gulagu.net сообщил, что его пытались застрелить во французском городе Биарриц, где он живет с семьей. По словам Осечкина, убийство помог предупредить болгарский журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев, сообщивший ему о готовящемся покушении. Осечкин заявил, что это покушение готовил "человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью".

Тогда французская прокуратура провела расследование в связи с информацией об угрозах в адрес Владимира Осечкина, но не нашла "никаких объективных подтверждений" словам правозащитника о том, что кто-то пытался его убить, напоминает AFP.

Деятельность Осечкина и его преследование в РФ

Владимир Осечкин с 2015 года проживает за пределами России. Gulagu.net неоднократно публиковал данные о пытках в российских колониях и тюрьмах. В частности, в октябре 2021 года проект опубликовал несколько видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице №1. Это привело к отставке главы ФСИН по Саратовской области, увольнению 18 сотрудников ведомства и возбуждении ряда уголовных дел по фактам насильственных действий сексуального характера и превышении должностных полномочий.

Правозащитники Gulagu.net получили 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных от своего информатора Сергея Савельева, который, отбывая тюремное заключение, работал администратором камер видеонаблюдения в туберкулезной больнице. После публикации видео Савельев уехал во Францию, где попросил политического убежища. В России его обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации и объявили в розыск.

В июле 2020 года Головинский суд Москвы заочно арестовал Осечкина по делу о мошенничестве, он был объявлен в розыск. В 2022-м Следственный комитет РФ возбудил против правозащитника уголовное дело о военных "фейках". В марте 2023 года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Осечкина еще раз - теперь он обвинялся по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет)".

ФОТО из соцсетей

