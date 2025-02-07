Внезапно: из страны с дефицитом рабочей силы Латвия превратилась в страну с ее переизбытком

К концу прошлого года уровень безработицы в Латвии достиг 6,8%. Как отмечает Eurostat, это выше, чем в среднем по ЕС и еврозоне. И действительно: соцсети полны грустных рассказов, как люди, оставшиеся без работы, рассылают свои CV по самым разным фирмам, но даже не удосуживаются ответа.

У меня лично есть знакомая, в недавнем прошлом — топ-менеджер (известной, но перепроданной в чужие руки латвийской фирмы), с огромным торговым опытом, с отличным латышским. Однако ей 52 года — и при поиске работы отовсюду идет отказ. На бумаге такое, конечно, не пишут, но вслух объясняют: в этом возрасте нам работники уже не нужны.

И подобных историй — море.

Но как же так? Ведь нам все последние годы втолковывали, что незаполненных вакансий — масса, и работодатели даже требуют завозить рабочую силу из-за границы.

Противоречия объяснил передаче «Домская площадь» (Латвийское радио-4) глава Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. По его словам, острая нехватка рабочих рук относится к минувшим годам. Но во второй половине прошлого года ситуация стала меняться: «Нынешний рост безработицы вызван, в основном, осложнением ситуации с экспортом. Сейчас все мировые рынки слегка просели, и предприятия вынуждены сокращать число своих работников. Об этом же говорит и то, что количество вакансий в прошлом году упало на 15%».

По прогнозу Бите, рост безработицы будет продолжаться весь этот год: «Возможно, в середине года ситуация несколько улучшится за счет появления сезонных работ, но в целом мы пришли к довольно трудному периоду».

При этом дефицит рабочей силы налицо. Парадокс объясняется просто: вакантные места имеются в тех отраслях, для которых специалистов у нас в стране не готовят или готовят мало. Кроме того, на ряд вакансий (в строительстве, например, или в развозке грузов) подходят только молодые и здоровые. А что делать остальным?

«Мы живем во время, когда образование, полученное в прошлом, не гарантирует, что человек сможет в настоящий момент найти достойную работу», - констатирует Бите. И рекомендует «постоянно совершенствовать свои навыки».

Увы, но дежурный этот совет мало кому полезен. Как должен совершенствовать свои навыки, например, переводчик лет пятидесяти, если среди предложенных вакансий — лишь предприятия по переработке рыбы или курятины? Это физически тяжелый труд, который немолодой человек умственного труда просто не потянет.

Рассказал Бите и про то, что будет в этом году с зарплатами. Роста — не ждите. «В прошлые годы зарплата и так росла слишком быстро, особенно в государственном секторе. А для развития экономики это очень опасно. Должен быть баланс между ростом зарплат и продуктивностью», - пояснил эксперт.

Ну, наконец, нам сказали то, о чем мы давно подозревали. Отказываясь замораживать зарплаты себе, любимым, парламентарии вздули заработки себе и чиновникам высшего и среднего звена так, что оказали экономике медвежью услугу.

В итоге по средним показателям все выглядит красиво, но на самом деле: народ беднеет, теряет работу и не видит из ситуации никакого выхода. На этом фоне совет «совершенствовать свои навыки», мягко говоря, только раздражает.