За сутки в ДТП пострадали 12 человек, 8 пьяных водителей лишатся машин

Больше всего пострадавших было в Рижском регионе (6 человек), по двое — в Видземе и Латгале, по одному — в Курземе и Земгале. Среди пострадавших два велосипедиста, два пешехода и один водитель электросамоката.

Полиция также задержала 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 4 в Риге, столько же в Земгале и еще одного в Курземе. 8 из них были настолько пьяны, что против них возбуждены уголовные дела — автомобили подлежат конфискации или возмещению стоимости.

За превышение скорости 16 июля составлено 174 протокола, больше всего — в Видземе (54) и Латгале (50). В целом за сутки полиция оформила 412 протоколов за нарушения ПДД.





