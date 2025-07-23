Владельцев сухих туалетов начинают штрафовать: кого и на сколько?

Пришло письмо

В редакцию обратился Сергей Б., проживающий в индивидуальном доме в Дарзциемсе. Ему на адрес электронной почты (теперь каждый рижанин должен сообщить городским властям свои электронные координаты через систему е-riga) пришло уведомление с предложением зарегистрировать свою децентрализованную канализационную систему в муниципальном регистре.

Аналогичная депеша четыре года назад приходила по обычной почте его покойной матери. Тогда зарегистрировать канализацию требовалось до 31 декабря 2021 года.

С трудом войдя в регистр по указанной ссылке — имеющиеся в компьютере программы не распознавали присланный файл, и нужно было устанавливать новое программное обеспечение, — наш читатель открыл анкету, которую предлагалось заполнить.

В ней требовалось указать, какая канализация оборудована в доме (герметичный резервуар, септик или обычная выгребная яма), объем сточных вод, проходящих через нее, и периодичность очистки ямы. Все эти данные домовладелец вводил самостоятельно. Попутно ему предлагалось подключиться к централизованной канализации, имеющейся в данном районе.

«Действительно, несколько лет назад на улице около моего дома прокладывали водопровод и канализацию, — замечает Сергей, — но тогда работники заявили, что подключение к ней обойдется минимум в несколько тысяч евро. Таких денег у меня нет». В отличие от письма, полученного в 2021 году, в этот раз безусловного требования подключиться к канализации не было. Однако угроза быть оштрафованным в случае невыполнения предписания сохранялась.

Заполненную анкету нужно было подписать электронной подписью, но домовладелец, как, вероятно, и большинство жителей Латвии, таким инструментом, не располагает. Тем не менее анкету в регистре все равно приняли.

«Я несколько лет жил в США, — рассказывает Сергей, — и, как большинство американцев, проживал в индивидуальном доме. Так вот во многих американских городах и поселках, особенно в районах частной постройки, централизованная канализация отсутствует. Все отходы сливаются в выгребные ямы. В магазинах продаются упаковки со специальными бактериями, которые в септиках разлагают органику. В результате получается жидкость без запаха. Кстати, подобные средства с маркировкой Made in USA есть и в наших магазинах. И никто в США не занимается подсчетом твоих фекалий».

Впереди планеты всей

Латвия же, как всегда, бежит впереди паровоза. Еще в 2017 году Кабинет министров утвердил подготовленные Министерством среды и регионального развития правила № 384 «Об обхозяйствовании и регистрации децентрализованных систем канализации».

Они касаются всех домовладельцев, кто на территории города или поселка использует не централизованную канализационную систему, а свои локальные системы. Тем самым Латвия выполняла обязательства, данные еще при вступлении в Евросоюз, об уменьшении загрязнения окружающей среды.

В 2004 году Литва, Латвия и Эстония вступили в ЕС, взяв на себя обязательство выполнять требования общеевропейских директив. Одно из таких требований — подключение не менее 98% агломераций с численностью населения более двух тысяч к центральной канализации. Тогда Литва и Латвия занимали третью и четвертую строчки в европейском «антирейтинге» распространения уличных туалетов.

По статистике, с каждым годом сухих туалетов и прочих неевропейских сооружений становится меньше, но в Латвии их все еще достаточно много, в основном в Латгалии. В правилах Кабмина прописан сложный порядок регистрации. Тогда в Министерстве среды и регионального развития, где был подготовлен документ, заявляли, что он был принят исключительно в интересах жителей. Мол, они жалуются на то, что сосед не чистит свой резервуар и у него все течет. Или он нелегально выводит отходы в канаву, или подключился к дождевой канализации.

Таким образом загрязняются грунтовые воды. Например, на территории огородов, где часто воду берут из колодцев или скважин, люди боятся, что будет загрязнена их питьевая вода.

Не хотите добровольно — заставим

На самом деле причина чисто экономическая. Большая часть евродотаций в Латвии была потрачена на реконструкцию систем водоснабжения и канализации. Так, в Риге канализационные и водопроводные трубы были проложены до районов, которые ранее не имели доступа к централизованным сетям.

Блага цивилизации появились в Вецаки, Межапарке, Дарзциемсе, Катлакалнсе, Болдерае. Однако местные жители по-прежнему не спешат ими воспользоваться. Оно и понятно: чтобы подключиться к трубам, проложенным по улице, необходимо провести коммуникации через свой участок.

С учетом того, что нужно составить проект и вызвать специалистов–сантехников, чтобы потом представители RIgas Udens приняли работу, расходы исчисляются тысячами евро. Ведь водопроводчики отвечают только за магистральные трубы, а местное подключение — собственность домовладельца. И для многих жителей подобные расходы явно не по карману. Вот и получается, что сети работают впустую.

К тому же Еврокомиссия требует отчета о потраченных из еврофондов средствах. Одним из показателей является эффективность использования сетей, которая напрямую зависит от числа клиентов. Поэтому и был изобретен столь хитрый бюрократический ход.

Всё новые справки

Теперь при муниципалитетах чиновники будут пристально заниматься фекалиями. В апреле 2021 года Рижская дума утвердила поправки к своим же обязательным правилам, где подробно прописано, какие документы должны представить владельцы выгребных ям и сухих туалетов.

После регистрации в муниципальном регистре необходимо вызвать сертифицированного специалиста, который подготовит справку о техническом состоянии резервуаров, септиков и установок биологической очистки. В дальнейшем потребуется проходить регулярные технические осмотры — разумеется, на платной основе и также с участием сертифицированного специалиста.

Согласно правилам РД, эксплуатация негерметичных выгребных ям, не защищенных от просачивания фекалий в грунтовые воды, либо устройств, где неочищенные воды выливаются в водоемы, запрещена.

Нарушителей могут оштрафовать за загрязнение окружающей среды. При этом требуется ежегодно подавать справку о количестве произведенных и сданных ассенизатору на утилизацию фекалий. И они незамедлительно повысят плату за свои услуги. Если до недавнего времени в Риге услуги «золотаря» обходились в 50–80 евро, то теперь плата превысила 100 евро.

Раньше далеко не все ассенизаторские машины, как того требуют правила Рижской думы, доезжали до очистных сооружений в Даугавгриве, где содержимое сдавалось на очистку по утвержденным расценкам за кубометр. Ассенизаторы часто экономили и доезжали только до ближайшего канализационного люка в месте, где не установлены камеры видеонаблюдения. Достаточно было поднять люк колодца и просунуть шланг, чтобы бесплатно слить отходы. Теперь же при регистрации количества сданных фекалий подобную неофициальную практику собираются исключить.

Если же содержимое туалетов и кухонь после очистки через септики отводится в грунтовые воды, то нужно сдавать пробы жидкости в аккредитованную лабораторию на анализ. И если там сочтут, что жидкость очищена недостаточно, это станет еще одним поводом для штрафа. Из положения есть выход: подключиться к зарегистрированному канализационному коллектору, заключив соответствующий договор с RIgas Udens, и платить по откачанным объемам.

Судя по тому, что с момента принятия правил КМ прошло уже восемь лет, бюрократическая программа по учету фекалий продвигается с большими проволочками. Еще бы, ведь домовладельцы вовсе не горят желанием заполнять справки с указанием объема сданных фекалий. Тем более что, как отметил владелец одного дома в Марупской волости, еще его предки использовали отходы жизнедеятельности человека в качестве удобрения. А теперь, по его словам, у него хотят отобрать это право.

Александр ФЕДОТОВ