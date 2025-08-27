Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Витамин красоты для волос и ресниц — как работает биотин

Редакция PRESS 27 августа, 2025 15:33

Формула красоты 0 комментариев

Красота начинается изнутри

Многие женщины тратят немало денег на маски, шампуни и сыворотки для волос. Но что делать, если волосы всё равно остаются ломкими, а ресницы не хотят расти? Ответ прост: иногда внешнего ухода недостаточно.

Здоровье волос и ресниц напрямую зависит от того, получают ли они достаточно питательных веществ. И один из ключевых среди них - биотин.

Биотин: маленький витамин с большой ролью

Биотин - это витамин B7, известный как «витамин красоты». Его функции в организме уникальны:

  • Для волос ресниц и бровей: укрепляет волосяные луковицы, стимулирует рост, поддерживает здоровую структуру волос, предотвращает ломкость и останавливает выпадение.
  • Для ногтей: уменьшает расслоение и ломкость, ускоряет рост. Ногти становятся крепче.
  • Для кожи: поддерживает гладкость и здоровый цвет. Защищает кожу от неблагоприятного воздействия внешних факторов и помогает поддерживать её оптимальную влажность.

Как работает BEOTEBAL

BEOTEBAL использует силу биотина в двух форматах:

BEOTEBAL таблетки с биотином-  восполняют дефицит витамина изнутри. При регулярном приёме волосы начинают расти быстрее, становятся гуще, крепче и меньше выпадают.

BEOTEBAL сыворотка для ресниц  Beotebal Lashes Pure - усиливает эффект принятого внутрь биотина, воздействуя локально. Ресницы становятся крепче и длиннее, а брови - более густыми и здоровыми.

Такой двойной подход- изнутри и снаружи — может дать максимальный результат.

Как применять

Рекомендуемая доза взрослым и людям в годах: 1 таблетка (10 мг. биотина) BEOTEBAL один раз в день. Для детей и подростков не предназначен.

Если вы ищете универсальное решение для восстановления волос после лета и хотите дополнительно подчеркнуть красоту ресниц — попробуйте BEOTEBAL с биотином. Это не просто уход, а настоящая поддержка красоты изнутри.

(!) Внимательно прочтите инструкцию по применению данного препарата и следуйте указаниям на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

И помните, что НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Рекламодатель:  ZAKLADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA" SPOLKA AKCYJNA filiāle Latvijā

