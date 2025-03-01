Весна началась: оттепель, скользкие дороги, снег и дождь

Днем кое-где сквозь облака пробьются солнечные лучи. Осадки в основном ожидаются в западных и центральных районах страны. Будет наблюдаться снег, мокрый снег и дождь. Ухудшенная видимость местами будет и днем. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +1..+6 градусов.

В Риге днем - преимущественно облачно и сухо, осадки ожидаются только в утренние часы. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха достигнет +2...+4 градусов.