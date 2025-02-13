Вернутся в Латвию и запретят всем говорить по-латышски? В России провели «конференцию по Балтии»

Бывший главный редактор кремлевского пропагандистского проекта «Sputnik Литва», гражданин Латвии Марат Касем в Twitter рассказал, что на прошлой неделе в Москве прошла крупная псевдонаучная конференция «Русский этноцид в странах Балтии», организованная «Институтом стран СНГ».

Среди прокремлевских активистов, разыскиваемых властями, были бывшие депутаты Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европейского парламента (ЕП) Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Александр Гапоненко и другие.

По словам Касема, активисты обсуждали, как они планируют оккупировать Латвию и как русские запретят всем говорить по-латышски.

В СГБ обратили внимание на тот факт, что в отношении большинства указанных лиц — Панкратова, Самуля, Мамыкина, Вадима Алексеева и Сергея Васильева — уже возбуждены уголовные дела за оправдание и прославление российских военных преступлений и других уголовных преступлений. В целях привлечения к юридической ответственности указанные лица объявлены в розыск.

Служба также была проинформирована о конкретной конференции, организованной в России, и в настоящее время оценивает прозвучавшие на ней заявления в соответствии со своей компетенцией. По мнению СГБ, данную конференцию следует расценивать как российскую информационную меру воздействия, направленную на усиление страха и неуверенности в латвийском обществе, а также на дискредитацию стран Балтии и НАТО в российском обществе.

Кроме того, в СГБ указали, что служба постоянно получает информацию о деятельности прокремлевских активистов, направленной против интересов национальной безопасности Латвии.