Венгрия отступила от угрозы вето и разрешила продлить санкции ЕС против России

Венгрия отступила от своей угрозы наложить вето и в понедельник разрешила продлить санкции ЕС против России еще на шесть месяцев.

Прорыв был достигнут на встрече министров иностранных дел, где было сделано заявление о "целостности энергетической инфраструктуры", чтобы успокоить Будапешт, сообщили Euronews несколько дипломатов.

Секторальные санкции, включающие в себя масштабные запреты на поставки нефти, угля, технологий, , предметов роскоши, транспорта и телерадиовещания, а также финансовой деятельности, включая замораживание активов российского Центробанка на сумму 210 миллиардов евро, должны были истечь 31 января, если не будет достигнуто единогласие.

В дни, предшествующие решающему сроку, Венгрия усилила свою критическую риторику, утверждая, что инаугурация Дональда Трампа в качестве президента США заслуживает более широкого пересмотра политики блока и способа обновления санкций каждые шесть месяцев.

В прошлую пятницу премьер-министр Виктор Орбан повысил градус напряженности, установив прямую связь с не имеющим отношения к делу спором Венгрии и Словакии с Украиной о транзите российского газа, который Киев прекратил 1 января 2025 года.

"То, что закрыто сейчас, должно быть открыто снова. Это не вопрос для Украины, это вопрос для Европы, вопрос для центральной Европы", - сказал Орбан в радиоинтервью.

"Если украинцы хотят помощи, например, введения санкций против русских, тогда давайте снова откроем маршруты транзита газа и позволим странам Центральной Европы, включая Венгрию, получать необходимый нам газ через Украину".



Брюссель отмахнулся от этого аргумента, осудив "транзакционную" дипломатию Венгрии, которая неоднократно повторялась с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако Венгрия еще ни разу не угрожала сорвать весь режим санкций, тщательно выстроенный из 15 различных пакетов.

"Угрозы воспринимаются серьезно", - заявил один из дипломатов в пятницу после того, как встреча послов стран ЕС не принесла решения.

В выходные президент Владимир Зеленский продемонстрировал признаки компромисса, заявив о готовности разрешить транзит азербайджанского газа через свою страну, что он ранее исключал как "игру", которую Россия может легко обойти".

"Газ есть, есть маршруты поставок из Азербайджана. Главное - иметь политическую волю работать для своего народа, а не с Москвой ради какой-то теневой выгоды, как это делают некоторые деятели в Восточной Европе", - сказал Зеленский в субботу на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.



Венгрия и Словакия, как страны, не имеющие выхода к морю, упорно настаивают на продолжении транзита через Украину, будь то российский или азербайджанский газ, предупреждая, что их национальные экономики будут разрушены резким изменением поставок энергоносителей.

Европейская комиссия, которая молчаливо одобрила решение Зеленского расторгнуть долгосрочный контракт с "Газпромом", настаивает на том, что последствия будут ограниченными, поскольку ЕС хорошо подготовлен к переходу от российского топлива на другое.

Комиссия совместно с Европейской службой внешних действий (EEAS) участвовала в подготовке заявления, которое было представлено министрам иностранных дел содружества в понедельник. В тексте говорится о консультациях с Киевом по поводу потоков газа и нефти.

"Комиссия готова продолжить обсуждение с Украиной вопроса о поставках в Европу через систему газопроводов в Украине в соответствии с международными обязательствами Украины. В этом контексте Комиссия готова подключить Венгрию к этому процессу (наряду со Словакией)", - говорится в заявлении, которое попало в распоряжение Euronews.

Пока эта ссора с Будапештом заканчивается, может начаться другая: Брюссель уже готовит 16-й пакет санкций против России, чтобы утвердить их до третьей годовщины войны в конце февраля. Потребуется единодушие.