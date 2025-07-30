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Валерий Залужный впервые снялся для Vogue и написал колонку: «10 исторических уроков для украинцев» (ФОТО)

Редакция PRESS 30 июля, 2025 15:35

Мир 0 комментариев

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный стал героем нового номера Vogue Ukraine Leaders 2025 и снялся в фотосессии, пишет nv.ua.

-Наблюдая за тем, как бесятся черти и в унисон им российские пропагандисты, становится понятно, что наша сила в единстве и особой идентичности. Мы на правильном пути, пишет в Фейсбуке Залужный, анонсируя свое послание изданию Vogue Leaders.

Валерий Залужный написал колонку для коллекционного издания Vogue Leaders, в котором редакция отметила таланты, активистов и визионеров, которые определяют настоящее Украины и формируют ее будущее. Среди героев премьер-министр Украины Юлия Свириденко, художница Жанна Кадырова, дизайнер Юлия Пелипас, волонтер и общественная активистка Тата Кеплер и другие.

В колонке Залужный вспомнил, как рос в семье, в которой между собой разговаривали на украинском языке, свое детство в селе, где были только украиноязычные книги, и как он начал разговаривать на русском, только переехав в военный городок.

Боевой генерал размышляет о корнях идентичности, силе единства и главных исторических уроках, которые украинцы вынуждены учить прямо сейчас, во время самой кровавой войны XXI века, о врагах, друзьях и будущем, которое ждет Украину.

"Говоря о нашей стране и ее роли сегодня, мы можем говорить только о нас — людях, которые объединены в государство Украина. Нет ничего другого, абстрактного, что может заменить понятие государства. Все, что в нем есть, — это только мы с вами. Мы, те, кто живет сейчас. И именно мы ответственны за сегодня и за то, что будет завтра. Так что же мы, все вместе, значим для мира. Возможно, сначала лучше рассказать миру, какие уроки мы выучили за последние крайне тяжелые годы. Мы имеем право об этом говорить, потому что мы выжили в самой кровавой войне XXI века. Потому что мы ведем борьбу и держим оборону самостоятельно — против жесточайшего врага со времен фашизма. Врага, который десятилетиями воспитывал ненависть к нам в миллионах своих граждан — пропагандой, с которой посоревновался бы разве что новейший Геббельс", — отмечает Валерий Залужный.

Первым уроком Залужный считает, что украинцы «не дали себя обмануть» и «не дали себя уничтожить холодной ночью 24 февраля 2022 года», почувствовав себя народом и государством: «Поэтому мы до сих пор существуем и боремся. Это сделало не абстрактное государство, а именно мы, украинский народ».

Вторым уроком Залужный считает, что украинцы узнали, что «величие и сила врага не всегда такая, какой ее представляют его вожди и пропагандисты». 

Еще один урок, который должны усвоить украинцы: «Сосед, который помогает тебе в беде, помогает прежде всего себе. Если он не пришел на помощь — он является частью твоей беды».

Также Залужный предупреждает, что враг, который не смог сломать на поле боя, придет ломать в тылу «с той же силой, но коварнее», и что «не всегда твоя победа выгодна твоим союзникам. У тех, кто не сражается ради жизни, всегда есть своя выгода». 

«Каждый день в войне — это или новый урок, или смерть. Лучше усваивать эти уроки без войны. Иначе придется изучать их на опыте тех, кто смог их пережить», — заключает Залужный.

Бывший главнокомандующий также напоминает, что сейчас Украина своей борьбой и жертвенностью дает европейским странам шанс спасти безопасность своих граждан и держит мир в Европе, и именно Украина сдвинула колесо научно-технического прогресса.

«Сегодня мы имеем самую большую и самую боеспособную армию на Европейском континенте. Поэтому именно вокруг нас, нашего мужества, героизма и инновационности возможно сформировать новую архитектуру безопасности в Европе. В конце концов мы боремся за право на жизнь для себя и своих детей. И только для них творим свое будущее. Каким оно будет, зависит только от нас. Примеров в мировой истории достаточно. Но свою историю мы пишем прямо сейчас», — пишет Залужный.

 

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