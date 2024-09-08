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В Юрмале будет улица Малкиеля или Лесных братьев? Юрмальчан призывают высказать свое мнение (1)

© LETA 8 сентября, 2024 10:04

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Жителей Юрмалы до 6 октября призывают высказать мнение по поводу предложений для переименования ряда улиц, о чем агентство LETA узнало в самоуправлении.

Поскольку в Юрмальскую думу поступили предложения о жителей города-курорта об изменении названий некоторых улиц, специально созданная самоуправлением рабочая группа подготовила варианты для переименования улиц в Кемери, Слоке и Каугурциемсе.

Результаты обсуждения будут переданы на дальнейшее рассмотрение рабочей группе и комитету Юрмальской думы по вопросам развития и окружающей среды.

Ул. Андрея Упиша предлагают переименовать в ул. Эйжена Лаубес или Курорта. Лаубе - латвийский архитектор первой половины XX века, по его проекту построена гостиница в Кемери и еще 16 зданий в Юрмале.

Ул. Леона Паэглес предлагается назвать в честь Иоганна Кристофа Бротце - историка, краеведа, педагога и художника. Около 1807 года он зарисовал четыре пейзажа Слоки и Каугури и начертил две карты с пояснениями. Это старейшие сохранившиеся до наших дней изображения Слоки. Другие варианты названий - ул. Калвью или Капара.

Для ул. Ошкална предлагается переименование в честь недавно скончавшейся поэтессы, прозаика и переводчика Аманды Айзпуриете, родившейся и жившей в Юрмале, либо такие названия, как ул. Апметню, Курелиешу.

Ул. Партизану рекомендуется переименовать в честь Яниса Либиетиса. Он был врачом, директором курортного заведения сернистых вод в Кемери и городским головой Кемери. Кроме того, улица может быть переименована в ул. Национало партизану или Межабралю.

В названии ул. Петера Павила предлагается поставить тире между словами или переименовать ее в ул. Церибас или ул. Эрнестинес.

Для ул. Пушкина предлагаются такие варианты переименования, как ул. Михаила Малкиеля, ул. Милзкалнес, ул. Вершупитес.

Название ул. Спутника предложено поменять на ул. Эдуарда Калниня, ул. Плудиню или ул. Линума.

На замену названия ул. Яня Судрабкална предлагаются ул. Никлава Стрункес, ул. Сайву или ул. Зириню.

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