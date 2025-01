В Вашингтоне пассажирский самолет в воздухе столкнулся с вертолетом (ВИДЕО)

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, выполнявший региональный рейс из Уичито (штат Канзас), при заходе на посадку в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk. Катастрофа произошла около 21.00 по местному времени в среду, 29 января, пишет агентство AP.

Согласно официальным данным, на борту лайнера, следовавшего из Канзаса, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. После столкновения самолет рухнул в реку Потомак.

В аэропорту были приостановлены все рейсы, а в реке началась спасательная операция. Официальной информации о пострадавших на момент публикации новости не поступало, сенатор Тед Круз написал в социальных сетях, что "есть жертвы".

По информации телеканалов CNN и CBS, спасателями обнаружены пока лишь 18 тел погибших и ни одного выжившего пассажира. При этом подчеркивается, что поисково-спасательные работы затруднены из-за темноты и низкой температуры воды в Потомаке.

Breaking news: A military helicopter and a regional aircraft from Kansas collided near Reagan National Airport, drawing a large emergency response near D.C. Roughly 60 people were aboard the aircraft, officials said.



