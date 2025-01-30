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В Вашингтоне пассажирский самолет в воздухе столкнулся с вертолетом (ВИДЕО)

© Deutsche Welle 30 января, 2025 14:23

Мир 0 комментариев

Заходивший на посадку Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом и упал в реку. На борту лайнера находились 64 человека. 

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, выполнявший региональный рейс из Уичито (штат Канзас), при заходе на посадку в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk. Катастрофа произошла около 21.00 по местному времени в среду, 29 января, пишет агентство AP.

Согласно официальным данным, на борту лайнера, следовавшего из Канзаса, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. После столкновения самолет рухнул в реку Потомак.

В аэропорту были приостановлены все рейсы, а в реке началась спасательная операция. Официальной информации о пострадавших на момент публикации новости не поступало, сенатор Тед Круз написал в социальных сетях, что "есть жертвы".

СМИ: Выживших пассажиров пока не обнаружено

По информации телеканалов CNN и CBS, спасателями обнаружены пока лишь 18 тел погибших и ни одного выжившего пассажира. При этом подчеркивается, что поисково-спасательные работы затруднены из-за темноты и низкой температуры воды в Потомаке.

Источник агентства Reuters в армии США заявил, что вертолет выполнял тренировочный полет, а на его борту находились трое военнослужащих. Об их судьбе не сообщается. Минобороны приступило к расследованию трагедии, шеф Пентагона выразил искренние соболезнования родным и близким пассажиров.

По данным Федерального управления гражданской авиации, на которые ссылается агентство AP, непосредственно перед крушением заходивший на посадку самолет запросил у диспетчеров аэропорта разрешение сменить полосу посадки. Одобрив запрос, диспетчеры связались с вертолетом и попросили его уступить путь. Менее чем через минуту после этого произошло столкновение.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте. "Да благословит Господь их души", - заявил Трамп, добавив, что позднее предоставит детальные данные о катастрофе.

ФОТО scanpix.ee

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