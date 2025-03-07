Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Марта Завтра: Laimrota, Liliana, Silvija
Доступность

В Украине будут судить «баронов махинаций», которые обманули жителей Латвии на сотни тысяч евро

Редакция PRESS 7 марта, 2025 11:17

Выбор редакции 0 комментариев

Национальная полиция Украины в сотрудничестве с правоохранительными органами Латвии завершила досудебное расследование в отношении пяти участников организованной преступной группы. Группировка обманным путем завладела средствами жителей Латвии на общую сумму около 250 000 евро, сообщает Государственная полиция.

Группировка предлагала жителям Латвии инвестировать деньги в акции или криптовалюту, обещая прибыль, но на самом деле обманывала их. Ранее сообщалось, что в августе 2024 года в Харькове правоохранители задержали организатора преступления и еще пять участников группы, прекратив деятельность организованной преступной группировки.

Согласно Уголовному кодексу Украины, обвиняемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Государственная полиция установила, что мошенники выдавали себя за «экспертов», предлагающих вложить деньги в фиктивные инвестиционные платформы. Чтобы завоевать доверие граждан, участники преступной организации поддерживали содержимое веб-сайта, создавая иллюзию реальной торговли финансовыми инструментами.

Однако, когда граждане Латвии заявляли о желании вывести свои вложенные и заработанные средства, члены организованной группы утверждали, что нужно подождать, так как сумма прибыли вскоре значительно возрастет. Также говорилось, что необходимо обеспечить достаточный объем средств для завершения сделок.

Выяснилось, что переведенные гражданами средства никогда не вкладывались в финансовые инструменты, а сразу распределялись по преступным кошелькам, находящимся под контролем группировки.

Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления уголовной полиции совместно с правоохранительными органами Украины создало совместную следственную группу (JIT), благодаря чему удалось прекратить деятельность этой преступной группировки.

Следователи по киберпреступлениям в Харькове установили личности подозреваемых и их местонахождение. Полиция провела двадцать обысков, в ходе которых были изъяты документы и техника с контактными данными и переписками с потенциальными жертвами, SIM-карты латвийских мобильных операторов, граната, около 160 000 долларов США, 250 000 гривен и пять автомобилей класса люкс. В общей сложности сумма составила около 250 000 евро.

Правоохранители задержали пятерых участников преступной группировки, включая ее руководителя. Организатором мошеннической схемы оказался 27-летний житель Харькова. Расследование велось по статьям Уголовного кодекса Украины о мошенничестве в особо крупных размерах в составе преступной группы (часть 5 статьи 190), а также о создании преступной организации и участии в ней (часть 1 и 2 статьи 255).

На данный момент досудебное расследование завершено, и дело передано в суд Украины. Обвиняемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. На незаконно полученное имущество наложен арест, а в суде будет рассматриваться вопрос о выплате компенсации потерпевшим.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 55 реакций
Комментарии (0) 55 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стать денежным мулом может каждый — но лучше этого не делать; какими могут быть последствия?

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Читать
Загрузка

Последствия пожара на 9 мая в Гризинькалнсе: за 10 месяцев развалины никто не убрал, там завелись крысы

Важно 19:29

Важно 0 комментариев

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

«У нас вообще есть правительство?» — в соцсети раскритиковали очередной пост Пабрикса

Важно 19:10

Важно 0 комментариев

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Читать

Издеваются над продавцами и воруют: дети, бросившие школу, болтаются в торговых центрах — «Без табу»

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Читать

В Латвии задержан фотограф из Эстонии; эстонские СМИ пишут о подозрении в шпионаже

Важно 17:22

Важно 0 комментариев

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Греемся, пока тепло: в середине следующей недели в Латвии похолодает

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Читать

8 марта в женской зоне: заключенных женщин поздравили юмористы

Для настроения 16:02

Для настроения 0 комментариев

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

Читать