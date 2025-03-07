В Украине будут судить «баронов махинаций», которые обманули жителей Латвии на сотни тысяч евро

Группировка предлагала жителям Латвии инвестировать деньги в акции или криптовалюту, обещая прибыль, но на самом деле обманывала их. Ранее сообщалось, что в августе 2024 года в Харькове правоохранители задержали организатора преступления и еще пять участников группы, прекратив деятельность организованной преступной группировки.

Согласно Уголовному кодексу Украины, обвиняемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Государственная полиция установила, что мошенники выдавали себя за «экспертов», предлагающих вложить деньги в фиктивные инвестиционные платформы. Чтобы завоевать доверие граждан, участники преступной организации поддерживали содержимое веб-сайта, создавая иллюзию реальной торговли финансовыми инструментами.

Однако, когда граждане Латвии заявляли о желании вывести свои вложенные и заработанные средства, члены организованной группы утверждали, что нужно подождать, так как сумма прибыли вскоре значительно возрастет. Также говорилось, что необходимо обеспечить достаточный объем средств для завершения сделок.

Выяснилось, что переведенные гражданами средства никогда не вкладывались в финансовые инструменты, а сразу распределялись по преступным кошелькам, находящимся под контролем группировки.

Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления уголовной полиции совместно с правоохранительными органами Украины создало совместную следственную группу (JIT), благодаря чему удалось прекратить деятельность этой преступной группировки.

Следователи по киберпреступлениям в Харькове установили личности подозреваемых и их местонахождение. Полиция провела двадцать обысков, в ходе которых были изъяты документы и техника с контактными данными и переписками с потенциальными жертвами, SIM-карты латвийских мобильных операторов, граната, около 160 000 долларов США, 250 000 гривен и пять автомобилей класса люкс. В общей сложности сумма составила около 250 000 евро.

Правоохранители задержали пятерых участников преступной группировки, включая ее руководителя. Организатором мошеннической схемы оказался 27-летний житель Харькова. Расследование велось по статьям Уголовного кодекса Украины о мошенничестве в особо крупных размерах в составе преступной группы (часть 5 статьи 190), а также о создании преступной организации и участии в ней (часть 1 и 2 статьи 255).

На данный момент досудебное расследование завершено, и дело передано в суд Украины. Обвиняемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. На незаконно полученное имущество наложен арест, а в суде будет рассматриваться вопрос о выплате компенсации потерпевшим.