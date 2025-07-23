"2 года назад, в ночь с 13 на 14 июня красный дуб с временного места у въезда на Рижский автовокзал был пересажен на новое постоянное место на набережной генерала Радзиньша. В ходе работ по строительству Rail Baltica дерево планировалось спилить, но против этого возражали экоактивисты.

Сегодня же в Иманте строят велодорожку и собираются спилить 264 (!!!) дерева. Уверен, работы можно было бы провести, не выпиливая такое количество деревьев, если с заботой относится к городу. Тут же на лицо совершенно технический подход к проекту.

Двери подобным реализациям проектов открывает равнодушие и сухая бюрократия. Депутаты города должны за такое давать по рукам чиновникам, допустившим всё это", - считает политик.

По его словам, действующим политикам следует собрать внеочередной комитет и внести свое предложение по пересмотру проекта, с привлечением независимых экспертов и с реальным публичным обсуждением. И тогда проект можно было бы скорректировать.