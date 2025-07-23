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В центре пересаживали один дуб, а тут? Чекушин о планах вырубить 264 дерева в рижском микрорайоне (1)

Редакция PRESS 23 июля, 2025 15:43

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Ради строительства велодорожки через рижский микрорайон Иманта планируется вырубить 264 дерева, сообщает бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).

"2 года назад, в ночь с 13 на 14 июня красный дуб с временного места у въезда на Рижский автовокзал был пересажен на новое постоянное место на набережной генерала Радзиньша. В ходе работ по строительству Rail Baltica дерево планировалось спилить, но против этого возражали экоактивисты.

Сегодня же в Иманте строят велодорожку и собираются спилить 264 (!!!) дерева. Уверен, работы можно было бы провести, не выпиливая такое количество деревьев, если с заботой относится к городу. Тут же на лицо совершенно технический подход к проекту.

Двери подобным реализациям проектов открывает равнодушие и сухая бюрократия. Депутаты города должны за такое давать по рукам чиновникам, допустившим всё это", - считает политик.

По его словам, действующим политикам следует собрать внеочередной комитет и внести свое предложение по пересмотру проекта, с привлечением независимых экспертов и с реальным публичным обсуждением. И тогда проект можно было бы скорректировать.

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