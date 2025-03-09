В связи с забастовками в аэропортах Германии в понедельник отменяются рейсы Рига — Франкфурт

Аэропорт призывает пассажиров следить за сообщениями от авиакомпаний и при необходимости связаться с ними.

О проведении забастовок в 11 аэропортах Германии с участием работников общественного сектора и наземного обслуживания в пятницу сообщил профсоюз Verdi.

В последние недели в Германии проходит волна забастовок среди работников общественного сектора с целью усилить давление на федеральное правительство и самоуправления накануне третьего тура переговоров о повышении зарплат в общественном секторе.

Профсоюз сообщает, что бастовать в понедельник призываются работники аэропортов Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Берлина, Гамбурга, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена и Лейпцига/Галле.

Забастовка в аэропорту Франкфурта, крупнейшем в Германии, планируется в течение 24 часов, ее начало назначено на 23:00 по латвийскому времени. Ее проведут работники наземного обслуживания, к которым могут присоединиться и многие другие сотрудники аэропорта, у которых заключены коллективные трудовые договоры как у работников общественного сектора.

Verdi требует повысить зарплаты на 8% и улучшить условия труда.