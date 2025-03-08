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В США впервые за 15 лет человека казнят через расстрел. Как устроена казнь?

Редакция PRESS 8 марта, 2025 08:36

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67-летний заключенный Брэд Сигмон, осужденный за убийство родителей своей бывшей девушки с помощью бейсбольной биты, станет первым за 15 лет человеком, которого казнят в США путем расстрела.

Если казнь Сигмона, находящегося в тюрьме в Южной Каролине, состоится как запланировано — в пятницу в 18:00 по местному времени (03:00 субботы по Рижскому) — трое добровольцев, стоящих за занавесом, одновременно выстрелят ему в грудь из винтовок специальными пулями.

Установленная в штате процедура требует, чтобы лица, приговоренные к смертной казни через расстрел, были привязаны ремнями к стулу в камере для исполнения приговора. Затем заключенному прикладывают мишень к сердцу и надевают мешок на голову.

Сигмон был приговорен к смертной казни за убийство семейной пары, совершенное в 2001 году. Убитые Дэвид и Глэдис Кларк были родителями девушки, которая решила разорвать с ним отношения.

Сигмону предложили на выбор казнь на электрическом стуле или смертельную инъекцию, однако его адвокаты заявили, что мужчина выбрал расстрел, так как сомневается в эффективности других двух методов.

Сигмон станет первым с 2010 года человеком, казненным в США через расстрел, и лишь четвертым с тех пор, как в стране был снят мораторий на смертную казнь, действовавший с 1972 по 1976 год.

Дело Сигмона

Сигмон был признан виновным в двойном убийстве и приговорен к смертной казни в 2002 году. По версии обвинения, в апреле 2001 года он ворвался в дом Дэвида и Глэдис Кларк в округе Гринвилл и убил их, поочередно избивая бейсбольной битой.

Затем Сигмон дождался, пока домой вернется их дочь Ребекка, и угрожая пистолетом, заставил ее сесть в свою машину. Девушке удалось вырваться и сбежать, несмотря на то, что Сигмон открыл ей вслед стрельбу.

После задержания Сигмон признался детективам, что собирался причинить ей вред. «Я не мог заполучить ее. Я не собирался отдавать ее никому другому», — говорил он.

На этой неделе Верховный суд Южной Каролины отклонил просьбу адвокатов Сигмона отложить исполнение приговора. Они хотели получить больше времени, чтобы узнать о препарате, который используется в штате для смертельных инъекций, а также выражали сомнения в том, что юридическое представительство Сигмона в 2002 году было адекватным.

Ожидается, что эта апелляция Сигмона станет последней перед запланированной на пятницу казнью.

По данным Информационного центра по смертным казням, ни один губернатор Южной Каролины не помиловал заключенного, приговоренного к высшей мере наказания с 1976 года.

Как устроен расстрел

Казнь через расстрел является сложной процедурой.

Человека привязывают ремнями к стулу, под которым устанавливают чашу для сбора крови. На грудь ему надевают мишень, а на голову — мешок. Затем трое добровольцев, стоящих за занавеской, стреляют в него с расстояния в 15 футов (4,6 метра).

Используемые ими пули сконструированы таким образом, чтобы разлетаться на части и наносить максимальный урон. Медицинские эксперты спорят о том, насколько болезненным может быть их применение.

После того как прозвучат выстрелы, смерть заключенного должен подтвердить врач.

В Южной Каролине свидетелям разрешается наблюдать за казнью из-за пуленепробиваемого стекла, но исполнители приговора будут скрыты от глаз, чтобы их личности не были раскрыты.

В 2023 году в Южной Каролине был принят закон, требующий, чтобы личности членов команды, проводившей казнь, оставались в тайне. Закон также запрещает публикацию информации о закупках смертельных инъекционных препаратов, поскольку все большее число фармацевтических компаний отказываются предоставлять их для проведения казней.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) в январе подал иск, оспаривающий закон штата.

 

Южная Каролина потратила 54 000 долларов (41 841 фунт стерлингов) на строительство специальной камеры для расстрела в 2022 году, поскольку поставщики отказались предоставить тюремным чиновникам препараты для смертельных инъекций.

Закон штата, принятый в 2023 году, теперь скрывает многие подробности о процедуре введения смертельной инъекции, включая имена поставщиков и точный состав препаратов.

В Южной Каролине большинство заключенных, приговоренных к смертной казни, казнят с помощью электрического стула, но три последних казни были совершены с помощью инъекций, в состав которых входил пентобарбитал.

Трое мужчин были объявлены умершими через 20 минут после инъекции, хотя, казалось, что они перестали дышать через несколько минут. Недостаток информации об этих казнях вызвал критику в адрес властей за отсутствие прозрачности процедуры.

«Этот запрет не только еще больше отходит от практики государства публиковать информацию, связанную с исполнением смертных приговоров, но и криминализирует разглашение этой информации кем бы то ни было по любой причине», — говорится в жалобе, которую подал ACLU.

«Это заставляет замолчать ученых, врачей, журналистов, бывших сотрудников исправительных учреждений, юристов и граждан, которые тщательно изучали безопасность, эффективность, нравственность и законность использования смертельной инъекции в Южной Каролине», — отмечают в организации.

Брэд Сигмон также выразил свою обеспокоенность по поводу эффективности смертельной инъекции. Защита мужчины в своей последней жалобе ссылалась на то, что Южная Каролина опубликовала только одно из двух заключений о вскрытии казненных, которое показало необычное количество жидкости в легких.

Комментируя решение Сигмона выбрать расстрел в качестве способа казни, его адвокат сказал агентству Associated Press: «Он не хочет причинять такую боль своей семье, свидетелям или исполнителям казни. Но, учитывая ненужную и бессовестную секретность со стороны властей Южной Каролины, Брэд выбирает лучшее, что может».

С 1976 года в США только три человека были казнены путем расстрела.

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