Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

В России запретят «угрожающий государству» ИИ

© Deutsche Welle 11 апреля, 2025 16:51

Наука и технологии 0 комментариев

Участники рынка в РФ разработали законопроект "О регулировании систем искусственного интеллекта в России". Разработчики опасаются негативных последствий чрезмерного регулирования.

В России предложили законодательно ограничить разработку и использование продуктов с искусственным интеллектом (ИИ), которые могут нести в себе неприемлемые риски для государства и общества. Такое положение содержится в законопроекте "О регулировании систем искусственного интеллекта (ИИ) в России", подготовленном рабочей группой из юристов, представителей консалтинговых компаний и участников рынка ИИ, сообщило агентство РБК в пятницу, 11 апреля.

Один из пунктов документа, подлинность которого РБК подтвердили два источника на IT-рынке, предполагает разделение систем ИИ на группы по уровню рисков: минимальному, ограниченному, высокому и неприемлемому. В России, по замыслу авторов, нужно запретить разработку и эксплуатацию продуктов из категории с неприемлемым уровнем риска. Такие системы создают "угрозу безопасности личности, общества и государства, а также нарушают основополагающие права и свободы человека и гражданина", говорится в проекте закона.

Системы с высоким уровнем риска должны в обязательном порядке проходить госрегистрацию и сертификацию. К ним относятся продукты, используемые в здравоохранении, транспорте, финансовой системе, силовых структурах и в других сферах, где они могут создать значительные риски для людей. Для систем с ограниченным уровнем риска предлагается ввести добровольную сертификацию.

Ответственность для разработчиков систем ИИ

Авторы инициативы предлагают ввести ответственность для разработчиков систем ИИ за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, а также обязательное страхование ответственности операторов систем ИИ с высоким уровнем риска. Кроме того, в законопроекте прописывается понятие искусственного интеллекта, дается определение технологий ИИ, систем ИИ и вводятся требования к "явной и недвусмысленной" маркировке систем ИИ для пользователей.

Источники РБК сообщили, что обсуждения документа проходили в думских рабочих группах, в «Деловой России» и на отраслевых дискуссионных площадках. В аппарате правительства и Минцифры отметили, что изучат законопроект, когда он к ним поступит.

"Чрезмерное и поспешное регулирование приведет к замедлению развития стратегически важной отрасли для экономики страны, ограничит возможности и пользу технологий для пользователей и бизнеса, приведет к технологическому отставанию отечественных игроков", - прокомментировал инициативу представитель компании-разработчика ИИ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать