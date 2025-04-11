В России запретят «угрожающий государству» ИИ

В России предложили законодательно ограничить разработку и использование продуктов с искусственным интеллектом (ИИ), которые могут нести в себе неприемлемые риски для государства и общества. Такое положение содержится в законопроекте "О регулировании систем искусственного интеллекта (ИИ) в России", подготовленном рабочей группой из юристов, представителей консалтинговых компаний и участников рынка ИИ, сообщило агентство РБК в пятницу, 11 апреля.

Один из пунктов документа, подлинность которого РБК подтвердили два источника на IT-рынке, предполагает разделение систем ИИ на группы по уровню рисков: минимальному, ограниченному, высокому и неприемлемому. В России, по замыслу авторов, нужно запретить разработку и эксплуатацию продуктов из категории с неприемлемым уровнем риска. Такие системы создают "угрозу безопасности личности, общества и государства, а также нарушают основополагающие права и свободы человека и гражданина", говорится в проекте закона.

Системы с высоким уровнем риска должны в обязательном порядке проходить госрегистрацию и сертификацию. К ним относятся продукты, используемые в здравоохранении, транспорте, финансовой системе, силовых структурах и в других сферах, где они могут создать значительные риски для людей. Для систем с ограниченным уровнем риска предлагается ввести добровольную сертификацию.

Ответственность для разработчиков систем ИИ

Авторы инициативы предлагают ввести ответственность для разработчиков систем ИИ за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, а также обязательное страхование ответственности операторов систем ИИ с высоким уровнем риска. Кроме того, в законопроекте прописывается понятие искусственного интеллекта, дается определение технологий ИИ, систем ИИ и вводятся требования к "явной и недвусмысленной" маркировке систем ИИ для пользователей.

Источники РБК сообщили, что обсуждения документа проходили в думских рабочих группах, в «Деловой России» и на отраслевых дискуссионных площадках. В аппарате правительства и Минцифры отметили, что изучат законопроект, когда он к ним поступит.

"Чрезмерное и поспешное регулирование приведет к замедлению развития стратегически важной отрасли для экономики страны, ограничит возможности и пользу технологий для пользователей и бизнеса, приведет к технологическому отставанию отечественных игроков", - прокомментировал инициативу представитель компании-разработчика ИИ.