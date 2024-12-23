В России заблокировали YouTube. Трафик видеохостинга снизился до 20%

В середине декабря российские пользователи стали чаще жаловаться на замедление YouTube. Резкий рост обращений зафиксировали сервисы «Сбой.рф» и Downdetector. Кроме того, издание «Медиазона» (признано «иноагентом») обратило внимание, что снижение трафика YouTube отражается и в открытой статистике Google.

На графике компании можно увидеть, что использование видеохостинга в России сокращалось с первых чисел декабря. Сначала изменения были незначительными, но после 15 декабря падение заметно ускорилось. В среду, 18 декабря, трафик упал примерно на 20% относительно показателей вторника и продолжил снижаться. Эту тенденцию также подтверждали источники The Bell и «Медузы» (оба издания в реестре «иноагентов», «Медуза» также признана «нежелательной») в одном из операторов связи.

К 20 декабря трафик YouTube был примерно на 65% ниже пиковых значений июля — периода, когда российские власти еще не начали искусственно ограничивать работу сервиса.

Кроме того, в четверг, 19 октября, журналисты РБК заметили, что на замедление YouTube начали жаловаться абоненты МТС, «Мегафона», T2 и «Билайна». По сообщениям пользователей, загрузка видео была либо недоступна, либо происходила очень медленно. В некоторых случаях загружалось только несколько секунд видео.

По данным источника The Bell на рынке, у этой волны замедления есть важное отличие от предыдущих: в число тех, кто обязан блокировать YouTube, включены операторы мобильного интернета. В прошлом ограничения касались в основном провайдеров домашнего интернета.

23 декабря телеграм-канал «ЗаТелеком» (его ведет IT-эксперт Михаил Климарев, включенный Минюстом в реестр «иноагентов») обратил внимание на новые данные сервиса мониторинга Google. Он показывал 8,5 пунктов для российского трафика YouTube: до замедления этот показатель был равен 40 пунктам.

«Констатируем: YouTube де-факто заблокирован в РФ», — написал Климарев.

Как замедляли YouTube в России?

Михаил Климарев отмечает, что это уже третья волна замедления YouTube в России.

Впервые власти начали ограничивать видеохостинг этим летом. Сначала «Ростелеком» объяснил снижение скорости загрузки видео «техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего компании Google». Официальная версия заключалась в том, что после ухода корпорации из страны прекратилось обновление и обслуживание ее оборудования .

Но уже в конце месяца Александр Хинштейн (на тот момент председатель думского комитета по информационной политике) признал, что власти намеренно замедляют работу сервиса. Вскоре после его заявления трафик YouTube упал на 38%.