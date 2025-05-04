В Рижском замке состоится вручение высших государственных наград; ордена получат авторы фильма «Поток»

Офицерами ордена Трех Звезд станут также писатель, поэт и переводчик Виктор Калниньш (Викс), директор Института клинической и профилактической медицины ЛУ, академик Марцис Лея, профессор Рижского университета им. Страдиня, детский ревматолог Валда Станевича и художник Имантс Тиллерс.
В степень кавалера ордена Трех Звезд возведены руководитель департамента системного управления АО Augstsprieguma tīkls Ивар Кроненбергс, директор Рижского центра югендстиля Агрита Типане и многолетняя ведущая Латвийского радио Парсла Земите.
Почетным знаком ордена Трех Звезд I степени награжден руководитель отдела монтажа декораций Латвийской национальной оперы Таунис Грубе.
Командором большого креста ордена Виестура станет директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис, командором ордена Виестура - командир механизированной пехотной бригады сухопутных сил НВС полковник Оскар Кудлис, начальник департамента оперативного планирования объединенного штаба НВС полковник Гунтарс Страздитс.
Офицерами ордена Виестура станут директор профессиональной средней школы им. полковника Оскара Калпакса полковник-лейтенант Интарс Кушнерс, начальник бюро реагирования полиции порядка Рижского регионального управления Госполиции полковник-лейтенант Янис Парадниекс и начальник службы уголовного розыска, замначальника Даугавпилсского управления Государственной погранохраны, полковник-лейтенант Марис Пукинскис.
Почетным знаком ордена Виестура I степени награжден старший сержант земессардзе Улдис Брантс, II степени - сержант ГПСС Алексей Амельченков, старший сержант НВС Андрис Берзиньш, старший сержант НВС Гунтарс Дукурс.
Командорами Креста Признания стали председатель правления SIA Veselības centrs 4 Марис Ревалдс, исполнительный директор предприятия Riga Wood Japan Кейзо Уэно и председатель правления SIA Nemo Инга Земдега-Грапе.
Офицерами Креста Признания объявлены дирижер Айварс Бунькис, австралийский общественный деятель Янис Чечиньш, член правления SIA Baltic Restaurants Latvia Анита Глейзде, проректор Латвийской академии культуры по научной работе Анда Лаке.
Звания кавалера Креста Признания удостоены руководитель музея истории и прикладного искусства в Прейли Текла Бекеша, общественный деятель Агита Хаука, специалист Службы неотложной медицинской помощи Миранда Шмите и семейный врач Улдис Василевскис.
Почетным знаком Креста Признания I степени награждены педагог дома технического творчества Annas 2 Алвис Балодис, учитель Лиепайской государственной гимназии Байба Мацкиала, а почетным знаком Креста Признания III степени - почтальон Сандра Лармане.