В Риге выступит итальянский гитарист Лука Стриканьоли

Редакция PRESS 18 февраля, 2026 16:38

История и культура 0 комментариев

27 февраля на сцене концертного зала «Spīdola» в квартале «VEF» выступит итальянский виртуоз акустической гитары Лука Стриканьоли, сообщает портал balticevents.info.

Лука родился в Варезе на севере Италии. С 10 лет начал брать уроки. Впоследствии его всё больше стали привлекать нетрадиционные техники игры на гитаре, он много экспериментировал с инструментом, пробовал его в сочетании с другими. Лука быстро достиг успехов, его заметили. Он побеждал в различных шоу, демонстрирующих молодые таланты, а в 22 года стал одним из первых молодых итальянских гитаристов, на которого обратил внимание известный американский гитарный лейбл «CandyRat Records».

Настоящий прорыв произошёл в феврале 2015 года, когда Лука обнародовал свою версию известного хита AC DC «Thunderstruck». Через месяц буквально весь мир засыпал молодого гитариста предложениями. В сентябре 2015 Лука уезжает в первый тур по Великобритании и становится самым обсуждаемым гитаристом на всемирном гитарном форуме в Лондоне «London Acoustic Guitar Show».

Выходит, его первый альбом, который сразу расходится большими тиражами по всему миру. 2015 год Лука завершает гастролями по Германии, а в 2016 году он покоряет Китай и Скандинавию. Далее музыкант успешно выступает с большими гастролями в США и Канаде.

Он единственный в мире, кто способен играть сразу на 2-х, 3-х и 5-ти гитарах одновременно. Он использует даже ноги в игре на гитаре, на что легендарный Стенли Джордан (4 номинации на ГРЭММИ) сказал, что Лука расширил жанр «fingerstyle» до «fingerfootstyle».

Музыкант в Риге представит новое шоу, в рамках своего концертного тура по Европе «High Voltage». Билеты доступны в кассе Ticketbest.

