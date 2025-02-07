Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 7. Февраля Завтра: Nelda, Ricards, Rihards
Доступность

В Риге возобновлена установка навесов на остановках общественного транспорта

© LETA 7 февраля, 2025 18:43

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Компания Palami устранила выявленные в ходе экспертизы недостатки в изготовленных для Риги навесах для остановок и возобновила их установку, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Представители Департамента внешней среды и мобильности, а также строительного надзора следили за устранением дефектов навесов и контролировали установку первого навеса. После нескольких проверок специалисты подтвердили, что указанные в экспертном заключении несоответствия и дефекты были устранены, и установка навесов в городской среде была возобновлена.

Первыми навесами оборудуют остановки на улице Латгалес, возле торгового центра Zoom, а также на улице Дзелзавас. Установка будет продолжаться поэтапно по всему городу.

Ранее агентство LETA сообщало, что в ходе независимой строительной экспертизы, заказанной муниципалитетом, в конструкции навесов были выявлены различные несоответствия. Экспертизу проводила компания SIA AB Clausen Latvia. В рамках работы специалисты изучили документацию, проверили соответствие навесов условиям контракта и нормативным требованиям. Кроме того, они посетили производство, чтобы провести лабораторные испытания сварных швов, цинкового покрытия и защитной окраски конструктивных элементов. В итоговом заключении эксперты указали на ряд несоответствий стандартам и первоначальному проекту. В частности, было выявлено изменение конструкций с болтовых соединений на сварные, при этом в отдельных местах обнаружены дефекты сварных швов, что увеличивает риск коррозии конструктивных элементов.

В этом году в Риге планируется установить около 180 навесов.

Разработка проектной документации для первого этапа установки или замены навесов на остановках общественного транспорта обошлась в 12 100 евро. Ожидается, что изготовление и установка навесов в целом составит около одного миллиона евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Танцуют в магазинах на костях» и «У тебя одна политика в голове!»: поездки в Белоруссию — цена вопроса

Важно 21:14

Важно 0 комментариев

По данным Службы госбезопасности каждый месяц около 2000 жителей Латвии пересекают границу с Россией. Поток латвийских туристов в Белоруссию еще более активный - в среднем около 5000 поездок в месяц. Количество поездок в этих направлениях в прошлом году выросло почти вдвое. Чем же так притягивает наших жителей эта страна?

По данным Службы госбезопасности каждый месяц около 2000 жителей Латвии пересекают границу с Россией. Поток латвийских туристов в Белоруссию еще более активный - в среднем около 5000 поездок в месяц. Количество поездок в этих направлениях в прошлом году выросло почти вдвое. Чем же так притягивает наших жителей эта страна?

Читать
Загрузка

Какие у вас планы на субботу: синоптики внесли коррективы

Новости Латвии 20:55

Новости Латвии 0 комментариев

Синоптики прогнозируют, что в субботу в Латвии ожидается сухая и прохладная погода. Небо будет облачным, местами прояснится. Местами возможен небольшой снег.

Синоптики прогнозируют, что в субботу в Латвии ожидается сухая и прохладная погода. Небо будет облачным, местами прояснится. Местами возможен небольшой снег.

Читать

При Шольце ФРГ продала оружия на 65% больше, чем при Меркель

Мир 20:17

Мир 0 комментариев

По данным министерства экономики ФРГ, правительство Шольца одобрило экспорт вооружений примерно на 39 млрд евро. Это на 65 процентов больше, чем при правительстве Меркель.

По данным министерства экономики ФРГ, правительство Шольца одобрило экспорт вооружений примерно на 39 млрд евро. Это на 65 процентов больше, чем при правительстве Меркель.

Читать

Более 100 змей поймано на заднем дворе австралийца

Для настроения 20:00

Для настроения 0 комментариев

Специалисты по рептилиям извлекли 102 ядовитые краснобрюхие черные змеи из кучи мульчи на участке в Сиднее, и эта находка озадачила экспертов.

Специалисты по рептилиям извлекли 102 ядовитые краснобрюхие черные змеи из кучи мульчи на участке в Сиднее, и эта находка озадачила экспертов.

Читать

«Нельзя голословно говорить о саботаже»: шведский премьер об инцидентах с кабелями на Балтике

Важно 19:58

Важно 0 комментариев

тверждения об актах саботажа в отношении инфраструктуры в Балтийском море должны быть обоснованными, заявил в пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, отвечая на вопрос журналистов о расследовании инцидентов в Балтийском море, которое не дало ясных результатов.

тверждения об актах саботажа в отношении инфраструктуры в Балтийском море должны быть обоснованными, заявил в пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, отвечая на вопрос журналистов о расследовании инцидентов в Балтийском море, которое не дало ясных результатов.

Читать

Стало известно, зачем дочка Пугачевой собралась в Латвию

Для настроения 19:18

Для настроения 0 комментариев

Кристина Орбакайте, дочь певицы Аллы Пугачевой, опубликовала свой концертный график в социальных сетях. В мае певица выступит в нескольких европейских странах, таких как Германия, Испания, Чехия, Швейцария и Кипр, а в первый день июня она приедет в Латвию. 1 июня Орбакайте выступит в Юрмале.

Кристина Орбакайте, дочь певицы Аллы Пугачевой, опубликовала свой концертный график в социальных сетях. В мае певица выступит в нескольких европейских странах, таких как Германия, Испания, Чехия, Швейцария и Кипр, а в первый день июня она приедет в Латвию. 1 июня Орбакайте выступит в Юрмале.

Читать

Измена? Силиню обвинили в подписке на Ольгу Бузову! В Литве похожий казус окончился отставкой замминистра

Для настроения 19:08

Для настроения 0 комментариев

«Интересно иногда посмотреть, за кем следит в социальных сетях третье по иерархии должностное лицо нашей страны — премьер-министр Эвика Силиня», - такая запись появилась в сети Х на платформе партии «Национал-демократы». И что же выяснилось? Держитесь крепче, как бы не упасть в обморок.

«Интересно иногда посмотреть, за кем следит в социальных сетях третье по иерархии должностное лицо нашей страны — премьер-министр Эвика Силиня», - такая запись появилась в сети Х на платформе партии «Национал-демократы». И что же выяснилось? Держитесь крепче, как бы не упасть в обморок.

Читать