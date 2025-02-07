В Риге возобновлена установка навесов на остановках общественного транспорта

Представители Департамента внешней среды и мобильности, а также строительного надзора следили за устранением дефектов навесов и контролировали установку первого навеса. После нескольких проверок специалисты подтвердили, что указанные в экспертном заключении несоответствия и дефекты были устранены, и установка навесов в городской среде была возобновлена.

Первыми навесами оборудуют остановки на улице Латгалес, возле торгового центра Zoom, а также на улице Дзелзавас. Установка будет продолжаться поэтапно по всему городу.

Ранее агентство LETA сообщало, что в ходе независимой строительной экспертизы, заказанной муниципалитетом, в конструкции навесов были выявлены различные несоответствия. Экспертизу проводила компания SIA AB Clausen Latvia. В рамках работы специалисты изучили документацию, проверили соответствие навесов условиям контракта и нормативным требованиям. Кроме того, они посетили производство, чтобы провести лабораторные испытания сварных швов, цинкового покрытия и защитной окраски конструктивных элементов. В итоговом заключении эксперты указали на ряд несоответствий стандартам и первоначальному проекту. В частности, было выявлено изменение конструкций с болтовых соединений на сварные, при этом в отдельных местах обнаружены дефекты сварных швов, что увеличивает риск коррозии конструктивных элементов.

В этом году в Риге планируется установить около 180 навесов.

Разработка проектной документации для первого этапа установки или замены навесов на остановках общественного транспорта обошлась в 12 100 евро. Ожидается, что изготовление и установка навесов в целом составит около одного миллиона евро.