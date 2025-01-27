В Риге будут районы с запретом на движение дизельных автомобилей: борьба за чистый воздух

Если в Риге долгое время нет дождей, на улицах накапливается пыль, которая попадает в дыхательные пути людей. В этой ситуации меры борьбы с загрязнением на микроуровне включают в себя полив улиц, влажную уборку и озеленение, отметил председатель комитета.

Еще одной мерой является перенаправление грузового транспорта в обход центра и электрификация общественного транспорта. «Конечно, можно спорить о том, как на окружающую среду влияет полный жизненный цикл электротранспорта, но это, безусловно, улучшает качество воздуха», — подчеркнул Зепс.

Создание зон с низким уровнем выбросов является политически чувствительным вопросом, и председатель комитета считает, что дума нынешнего созыва такое решение не примет. Создание зон с низким уровнем выбросов означает, что в городе будут районы с ограничениями на движение дизельных автомобилей.

Думский департамент городского развития заключил договор с консалтинговой компанией, которая разрабатывает план создания таких зон. Презентация результатов должна состояться в мае или июне. Отвечая на вопрос, где могут появиться такие зоны, Зепс отметил, что это, безусловно, Вецрига и некоторые районы в историческом центре.

«Но пока об этом рано говорить», — сказал руководитель комитета, добавив, что решение, скорее всего, придется принимать думе следующего созыва.