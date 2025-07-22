В Риге 15-й троллейбус насмерть сбил человека: подробности воскресной трагедии

Утро воскресенья, 20 июля, началось для многих жителей улицы Прушу в Кенгарагсе тревожно: они стали свидетелями того, как 15-й троллейбус сбил мужчину. Скорая помощь долго боролась за его жизнь.

Евгения говорит, что не видела, как уходил тот троллейбус. «Я только вышла и видела, как медики два часа боролись за его жизнь, два часа делали ему искусственное дыхание», — говорит она.

К сожалению, мужчина не выжил.

Как и 15-й троллейбус, каждое общественное транспортное средство оснащено видеокамерами — после просмотра сотрудники «Ригас сатиксме» объясняют, как произошла авария.

Байба Барташевича-Фелдмане, руководитель отдела по связям с общественностью Рижского транспортного предприятия рассказала версию предприятия.

-Троллейбус подъехал к остановке. Пассажиры все вошли, все вышли. Мужчина с бутылкой в руках в это время продолжал сидеть на остановке. В тот момент, когда троллейбус начал движение, и все двери были закрыты, мужчина резко встал и направился к троллейбусу. Троллейбус в этот момент уже тронулся, водитель в это время смотрел в камеры или зеркала и был сосредоточен на дороге. Этот пассажир стоял около троллейбуса, внезапно споткнулся и попал под троллейбус.

«Rīgas Satiksme» напоминает, что, когда двери общественного транспорта закрыты, внимание водителя полностью сосредоточено на дороге. Поэтому водители могут не заметить опоздавшего и пытающегося запрыгнуть в транспорт в последнюю минуту пассажира, бегущего к троллейбусу, или пьяного человека, подходящего к обочине.

«Мы настоятельно рекомендуем пассажирам после начала движения не пытаться войти или выйти из транспортного средства, поскольку в этот момент водитель сосредоточивает все свое внимание на том, чтобы убедиться, что выезд с остановки будет безопасным», — говорит Байба Барташевича-Фелдмане.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента и проводит расследование всех обстоятельств происшествия.