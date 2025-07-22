Середина июля в Латвии была на два градуса теплее нормы

В последний раз температура декады в Латвии была выше нормы в середине апреля. С конца апреля по начало июля все декады были холоднее обычного.

Самая низкая температура воздуха в середине июля была +9,4 градуса 14 июля в Мерсрагсе, а самая высокая, +29,6 градуса, зафиксирована 11 июля в Звейниекциемсе.

Ночь с 19 на 20 июля была самой теплой в этом году - температура воздуха в Мерсрагсе не опускалась ниже +20,5 градусов, в то время как в остальной части страны минимальная температура составила +15...+19,5 градуса.

Среднее количество осадков во второй декаде июля составило 35,1 миллиметра, что составляет 140 % от нормы. Больше всего осадков - 92,1 миллиметра - выпало в Калнциемсе, а в Стенде выпало всего 2,2 миллиметра осадков.

Средняя относительная влажность воздуха составила 83 % - от 77 % в Риге до 88 % в Колке. Самые сильные порывы ветра были зафиксированы 17 июля в Резекне - 20 метров в секунду.