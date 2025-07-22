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Доступность

Отключим электричество! Фальшивые «электрики» запугивают жителей Латвии

Редакция PRESS 22 июля, 2025 18:14

ЧП и криминал 0 комментариев

Мошенники рассылают поддельные сообщения от имени компании Elektrum, используя её фирменный стиль и логотип. В этих сообщениях говорится о якобы просроченных платежах и грозит отключением электроэнергии, чтобы вызвать тревогу у получателей.

Внутри таких SMS содержится поддельная ссылка на сайт, замаскированная под официальный ресурс. На самом деле это фальшивка, цель которой — выманить личные и банковские данные. Единственный правильный веб-адрес Elektrum — www.elektrum.lv.

Злоумышленники подделывают стиль настоящих уведомлений и отправляют ложные сообщения, такие как:

«С сегодняшнего дня вам ограничен доступ к услугам, подробнее: (ссылка)»
«Вы не оплатили последний счет, ознакомьтесь: (ссылка)»
Переход по такой ссылке ведет на поддельную страницу, визуально похожую на сайт Elektrum, но с другим адресом — например, electrun.lv или electrumelektriba.com. Эти сайты специально создаются для кражи финансовой информации.

Важно помнить: любые отклонения от официального доменного имени elektrum.lv — это верный признак мошенничества. Так называемые «типографические» домены (с ошибками или лишними буквами) — распространённый способ обмануть пользователей, особенно если человек не замечает мелких различий в спешке.

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