Отключим электричество! Фальшивые «электрики» запугивают жителей Латвии

Внутри таких SMS содержится поддельная ссылка на сайт, замаскированная под официальный ресурс. На самом деле это фальшивка, цель которой — выманить личные и банковские данные. Единственный правильный веб-адрес Elektrum — www.elektrum.lv.

Злоумышленники подделывают стиль настоящих уведомлений и отправляют ложные сообщения, такие как:

«С сегодняшнего дня вам ограничен доступ к услугам, подробнее: (ссылка)»

«Вы не оплатили последний счет, ознакомьтесь: (ссылка)»

Переход по такой ссылке ведет на поддельную страницу, визуально похожую на сайт Elektrum, но с другим адресом — например, electrun.lv или electrumelektriba.com. Эти сайты специально создаются для кражи финансовой информации.

Важно помнить: любые отклонения от официального доменного имени elektrum.lv — это верный признак мошенничества. Так называемые «типографические» домены (с ошибками или лишними буквами) — распространённый способ обмануть пользователей, особенно если человек не замечает мелких различий в спешке.