Идею Тихановского о возможных «островах» белорусов литовские политики называют абсурдной: СМИ

Недавно вышедший из тюрьмы Тихановский в июльской записи, размещенной на его канале в YouTube, заявил, что в случае провала свержения режима Александра Лукашенко белорусы, покинувшие родину, могут создать автономные «острова».

«Я хочу жить в Беларуси, я много думал об этом в тюрьме. Если белорусы не хотят бороться, верить в меня, пусть верят во что-то другое, главное, чтобы боролись, чтобы это давало результат. Если и это не даст результата… я начну создавать такие острова. В России была такая немецкая автономия, что-то в этом роде, там ещё и евреи были. Мы можем так развиваться. Страна — это люди, в конце концов», — заявил белорусский оппозиционер.

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) демократ Гедримас Еглинскасзая заявил BNS, что подобные идеи его удивляют.

«Это абсурд», — ответил Еглинскас в ответ на видео Тихановского.

По мнению парламентария, необходимо серьезно оценить, насколько подобные заявления имеют под собой реальную основу.

«Мы должны прежде всего защищать свои национальные интересы, это наша главная задача. (...) Сейчас в Литве проживает 20 тысяч русскоязычных, приехавших за последние несколько лет. Это не только экономическая возможность, но и риск для национальной безопасности. Если мы сейчас начнём говорить о каких-то островах, автономных краях... Не знаю, мне звучит как невероятное», — заявил Еглинскас агентству BNS.

МИССИЯ — РАССКАЗЫВАТЬ О СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ, А НЕ СОЗДАВАТЬ «ОСТРОВА».

Председатель Комитета Сейма по иностранным делам (КИД), социал-демократ Ремигиюс Мотузас утверждает, что Тихановский «поспешил с таким предложением или оценкой».

«Мы находимся на территории Европейского Союза (ЕС), и ЕС достаточно интегрирован. Мы знаем из исторического опыта и опыта других государств, что эти острова никогда не работали никак. (...) Только определённый уровень интеграции всегда был эффективным», — заявил социал-демократ BNS.

По его мнению, главная цель белорусской оппозиции — изменение ситуации в Минске, а идеи об автономиях могут обесценить стремления оппозиции.

«Если мы создадим эти острова, возможно, мы предположим, что не хотим более быстрых перемен в Беларуси, или что мы не видим будущего для Беларуси», — пояснил Мотузас.

«Я считаю, что сегодня только вместе с Литвой, ее демократическими силами, политиками, организациями и политиками других стран мы можем добиваться смены власти в Беларуси и создания демократического государства», — заявил он.

По словам Мотузаса, белорусская оппозиция не обсуждала создание «островов» с литовскими политиками и чиновниками.

«В Сейме создана группа друзей Беларуси, мы встречаемся довольно часто, но это никогда не обсуждалось», — сказал парламентарий.

По его словам, сейчас важнейшая миссия Сергея и Светланы Тихановских — рассказать миру о ситуации в Беларуси.

«Иногда у нас не так много знаний», — сказал Мотузас.

В комментарии, направленном BNS Министерством иностранных дел, говорится, что белорусы имеют право обсуждать свое будущее.

«Граждане Беларуси имеют право обсуждать будущее своей страны и сограждан. Литва последовательно поддерживает видение независимой, суверенной и демократической Беларуси, где в стране уважаются права всех граждан», — заявляет МИД.

СИТУАЦИИ ВОЗНИКАЮТ ИЗ-ЗА НЕЗНАНИЯ

Общественные дебаты разгорелись и вокруг «паспортов» белорусской оппозиции, появившихся в этом году. Проект был представлен в прошлом году и вызвал возмущение, поскольку альтернативные документы, удостоверяющие личность, неточно отображали территорию Литвы и Беларуси.

Обсуждения также вызвал символ «Погоня», используемый на обложке «паспорта» — используемый в Беларуси аналог литовского символа государственности «Витис» (Преследующий всадник на коне).

По мнению Мотузы, подобные ситуации возникают из-за неосведомленности белорусов Литвы, а не потому, что они потенциально представляют угрозу национальной безопасности.

«Я думаю, что реальной угрозы нет, но мы должны быть бдительны. Я думаю, что это, скорее всего, происходит из-за неосведомлённости», — сказал председатель КИД.

Еглинскас заявил, что хотя у него нет информации о том, что в белорусской оппозиции есть лица, представляющие угрозу безопасности Литвы, к их заявлениям следует относиться критически.

«Я не думаю, что они представляют угрозу, потому что у меня действительно нет такой информации. (...) Однако нельзя автоматически принимать, что всё хорошо, вот оппозиция, мол, они хорошие и будут хорошими. Мы должны иметь своё мнение, прислушиваться к экспертам наших учреждений и их оценкам. (...) Я бы сказал, что нам нужно быть очень осторожными», — сказал он.

Как сообщало BNS, 46-летний Тихановский в июне вышел на свободу из тюрьмы, где провел более пяти лет.

В 2021 году его приговорили к 18 годам лишения свободы за «организацию беспорядков» и «возбуждение ненависти», а позднее ещё к 18 месяцам за «неповиновение».

Тихановский планировал баллотироваться против Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года, но был арестован за несколько недель до голосования. Его место в гонке заняла его жена Светлана, которая на тот момент была новичком в политике.

Она стала лидером белорусской оппозиции и после выборов бежала в Литву.

После освобождения Тихановский заявил, что его жена останется лидером оппозиции.

Беларусь, которой с 1994 года управляет Лукашенко, запретила все оппозиционные движения и является единственной европейской страной, где до сих пор сохраняется смертная казнь.