В случае ядерной аварии население Латвии эвакуировать не предполагается

В случае радиационных аварий важно понимать, какого типа эта авария. На объектах должен быть ответственный человек и инструкции, как действовать в таких аварийных ситуациях.

И хотя у нас нет собственных ядерных объектов, они находятся по соседству — ближайшая атомная электростанция в Беларуси, а в радиусе 500 километров находится девять атомных электростанций, что означает, что жители также должны знать, как действовать. Поэтому были подготовлены различные информационные материалы, есть буклет формата А5, в котором жители могут в краткой форме узнать, как действовать.

Что должны делать жители в случае ядерной аварии? «Если поступит информация о ядерной аварии в Беларуси и будет оценено, что радиоактивное облако движется в направлении Латвии, то жителям в первую очередь необходимо укрыться в помещениях и следить за информацией по телевидению и радио, поскольку мы и другие учреждения будем готовить рекомендации о том, как действовать. Самое важное, чтобы жители поняли, что в Латвии не требуется эвакуация населения, если ядерная авария произошла в соседней стране, и не требуется профилактический прием йода, поскольку мы находимся на достаточном расстоянии, чтобы не применять эту меру защиты.

В первую очередь необходимо оставаться в помещениях, пока радиоактивное облако не пройдет. Если риск достаточно велик, если облако движется в нашу сторону и загрязнение может достичь Латвии, будет рекомендовано населению не употреблять в пищу продукты, выращенные в поле, различные овощи. Также, если есть открытые колодцы, лучше не использовать воду из них, пока не будет выяснено, затронул ли облако территорию Латвии и где именно. Эта информация будет подготовлена совместно с другими ведомствами и распространена среди населения», – пояснила Шaтровска.