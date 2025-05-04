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В праздник в Латвии будут идти дожди; на следующей неделе синоптики обещают снег и заморозки (1)

© LETA 4 мая, 2025 10:24

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В 35-ю годовщину восстановления независимости Латвийской Республики Латвию пересечет зона осадков, на большей части территории страны она принесет дожди - такой прогноз дают латвийские метеорологи.

Ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке - небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха - от +2 до +6 градусов.

В Риге ночью прогнозируется также переменная облачность, без осадков. При слабом ветре температура воздуха понизится до +4...+6 градусов.

В воскресенье станет прохладнее, небо покроется густыми облаками, лишь местами прояснится. Еще до полудня территорию страны, начиная с запада, пересечет зона осадков, на большей части Латвии она принесет затяжной дождь, местами - грозу и сильные ливни.

Днем воздух прогреется максимум до +9...+14 градусов. После полудня ветер усилится до умеренного, задует с северо-запада и севера. В Курземе порывы ветра достигнут 15-17 м/с.

В Риге сохранится преимущественно облачная погода, после полудня пройдет дождь, возможна гроза. Ветер после полудня также усилится до умеренного и будет дуть с севера и северо-запада. Температура воздуха в столице повысится до +11...+13 градусов.

В начале недели дожди продолжатся, причем ночью в восточных районах ожидается даже мокрый снег. Местами ночью столбик термометра упадет ниже нулевой отметки, так что ожидаются заморозки. Температура воздуха днем - около +10 градусов. Во второй половине недели погодные условия будут примерно такими же: сквозь облака будут проглядывать лучи солнца, время от времени будут идти дожди и столбик термометра поднимется не выше +15 градусов.

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