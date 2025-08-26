В понедельник в Пиньки при столкновении с легковушкой погиб водитель грузовика

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 149 ДТП, в которых пострадали 19 человек и один погиб.

В понедельник в Пиньки Марупского края произошло столкновение легкового автомобиля "Toyota" и грузовика "Scania". В результате ДТП погиб водитель грузовика.

По факту случившегося Госполиция начала уголовный процесс.