В новогоднюю ночь мужчина выстрелил себе в лицо фейерверком

С полуночи до 3 часов ночи ГПСС получила множество вызовов, связанных с празднованием Нового года, отметила представитель службы Илзе Даме.

Например, 30 вызовов были связаны с горением мусора на небольших участках открытой территории или в контейнерах. Чаще всего это были горящие упаковки от пиротехнических изделий, а также бытовые отходы, загоревшиеся из-за пиротехники или брошенного окурка.

Такие вызовы поступали в основном из Риги, а также из Лиепаи, Даугавпилса, Олайне, Вецумниеков, Лимбажи и Юрмалы.

Первый вызов в этом году ГПСС получила через четыре минуты после полуночи: на улице Балтаяс в Риге горел мусор на площади двух квадратных метров.

На улице Джохара Дудаева в Риге в 2 часа ночи в одной из квартир подгорела еда, и также понадобилась помощь спасателей.

За прошедшие сутки служба в общей сложности получила 95 вызовов: 51 — на тушение пожаров, 23 — на спасательные работы, а еще 21 вызов оказался ложным.